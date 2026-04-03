蔡蕙琪因「葵芳」帶挈多Job接：酬勞好過以前 唔敢翻睇中學歌唱比賽短片

憑電影《夜王》「葵芳」一角彈出的蔡蕙琪，今日（3日）應邀為一個服裝品牌擔任一日店長，示範摺衫和幫客人襯衫，老闆陳維明與女友江希文亦有到場。蔡蕙琪表示現在仍有很多人稱呼她做「葵芳」，認為這是很正常，證明了角色深入民心很入屋，拍攝時也沒有想過角色會引起大迴響。

蔡蕙琪想過簽公司

講到「葵芳」爆紅，是否也帶挈她多了工作？她坦言工作的確比拍攝《夜王》前多了，早前亦以「葵芳」造型拍攝一個銀行廣告，笑指是便服版的葵芳，又說今日的活動能用回本人身份很開心，品牌安排的職員證也是用她的真名，問到現在工作的酬勞是否比拍《夜王》前更好？她坦言是好過以前，至於好了幾多？她表示不便透露以前的人工，先是指酬勞能豐衣足食，後來笑指是知足常樂才對，又說現在有經理人幫手接工作，對方很照顧自己，她也有想過簽公司，但笑指沒有公司找她。

蔡蕙琪暑假演出舞台劇

此外，近日網上流出兩段蔡蕙琪在中學時期參加歌唱比賽的短片，她的參賽歌曲分別是《月亮代表我的心》和台灣歌手趙詠華的《最浪漫的事》，引起網民熱議，蔡蕙琪笑謂知道片段在網上流傳，但不敢再看，「早幾年都有看過，都怕會唱得很難聽，這都是我的成長經歷，不覺得特別難看，一個中學生唱《月亮代表我的心》幾有趣，這個比賽是學校自己搞的普通話歌唱比賽，無乜人參加，我才攞到冠軍，哈哈。」又說曾參加過其他歌唱比賽，但都沒有得獎，有機會都想向唱歌方面發展，她有演過音樂劇，很喜歡唱歌跳舞，問到還會不會有其他片段流出？她笑說：「應該無，以前讀書的片我都已經封鎖了，應該無人可以睇到。」她指從不會主動中傷人，不擔心被爆料黑歷史，笑言「試下攞來睇睇，睇下怕唔怕」。其他工作方面，她透露暑假會演出舞台劇，是歡樂到令人會心微笑的劇種。