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正義女神丨陳煒出動私伙谷到盡玩床戰 與古天祥錫到咀歪被醫生老公嫌棄 反派惹網民不滿

影視圈
更新時間：14:00 2026-04-03 HKT
發佈時間：14:00 2026-04-03 HKT

由無綫（TVB）與優酷聯合呈獻，金牌監製鍾澍佳打造的全新律政劇《正義女神》已經於3月30日在翡翠台首播，雖然劇集已經在3月16日率先在內地優酷平台播出，不過在香港播映後，依然成為網絡熱話，昨晚（2日）播出的審理「離島三害案」上，三名的被「巫奕晨」蔡景行、「顏永源」劉俊亨飾和「夏兆倫」劉頌鵬的演出令人眼前一亮，但飾演大狀「高淑樺」陳煒的演出，令人血脈沸騰。

陳煒搏到盡的演出被老公投訴

「高淑樺」陳煒飾聽完「言惠知」佘詩曼在「離島三害案」藉判詞指出家長盲目包庇，令犯罪少年一錯再錯後，出其用意，在心情鬱悶的情況下，與「御用鬼佬」古天祥上演激烈的床戲，陳煒不單錫到「嘴都歪」，身上的性感黑色內衣，豐滿上圍一覽無遺，陳煒搏到盡的演出，雖然再次贏來網民讚賞，但亦有人戥她不值，甚至被老公投訴。

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陳煒老公嫌床戲太短

陳煒與「御用鬼佬」古天祥在戲內這一幕激烈的床戲，在內地和香港播出後，同樣成為焦點，陳煒曾表示相當特別：「當時監製問我想要邊個男演員，佢仲話邊個都得，我就諗起曾經識咗超過20年嘅古天祥：我哋曾經有一次拍情人節promo已經有床戲，所以係好正，咁所以一不離二，做生不如做熟。同埋其實拍呢場戲係拍咗好多，但最後剪出嚟嘅唔多。」陳煒坦言事前已經做足準備，亦已經向老公備案：「為咗拍攝效果，我出動私伙girdle，其實拍呢場戲係拍咗好多，但最後剪出嚟嘅唔多，我都有同老公講，點知佢話嫌呢段戲咁短？但我覺得點到即止就夠。」

陳煒搏到盡演出有人戥不值

陳煒的演出得到不少讚賞，有人讚她保養得宜：「睇到我嘩嘩聲」、「煒哥點樣可以Keep得咁Fit」、「真係好專業，連床戲都咁認真準備」、「煒哥不愧是資深演員，處理親熱戲都咁有技巧」、「佢同古天祥嘅化學反應真係好好」。陳煒曾在TVB的台慶頒獎禮上，獲得7次最佳女主角提名，但依然與獎項無緣，於是有人戥她不值：「為何陳煒總是演一些奸詐奸地的角色，《深宮計》如是，《巨塔之後》、《正義女神》 如是！但，無可否認，煒哥的演技真的無懈可擊。」、「佢演技handle到，而且佢靚到就算奸都唔會憎佢。」、「真，好似而家所有反派女一嘅戲都係考慮陳煒拍咁，明明佢可塑性極高，搞到宜家好似戲路好單一咁。」、「但為何煒哥只可以做大配角呢？」陳煒亦有現身回應：「冇問題㗎，睇到我，認同我就足夠。」

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