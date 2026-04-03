黃又南《我們不是什麼》對白多專業術語有難度 袁富華演AK父親被殺死 一同入圍金像獎最佳男配角有信心奪獎
更新時間：12:15 2026-04-03 HKT
發佈時間：12:15 2026-04-03 HKT
發佈時間：12:15 2026-04-03 HKT
黃又南和袁富華昨晚（2日）出席電影《我們不是什麼》世界首映禮，2人今次未有對手戲，但都指自己的角色有難度，黃又南戲中在鑑證科工作，對白有很多專業術語，事前要做好功課，幸好都過到關。
袁富華笑謂最傷腦筋是評審
袁富華演AK父親，因為發生一些事而被兒子所殺，他對原因大賣關子，叫觀眾入場看就知道，「這個角色是悲劇人物，因為不可抗拒的僻好，做了一些人神共憤的行為，最後被親生仔殺死，他最後呈現出的懊悔和解脫，好有宿命的感覺，多謝導演搵我演這個角色。」又說對票房很有信心，指這是香港近年少有的片種。黃又南和袁富華分別憑《再見UFO》和《水餃皇后》入圍今屆金像獎最佳男配角，他們都表示很有信心，笑指大家都有五分一機會，袁富華笑謂最傷腦筋的是評審，黃又南稱對自己演出有信心，其他事就交由評審決定。
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