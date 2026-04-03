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徐偉棟回應姚子羚與型男富商銅鑼灣夜蒲 無呷醋認為是正常社交 仍在了解中：我哋都喜歡慢慢來

影視圈
更新時間：11:47 2026-04-03 HKT
發佈時間：11:47 2026-04-03 HKT

姚子羚早前被《東周刊》獨家直擊，撇下緋聞男友徐偉棟，與一名型男富商陳文俊（Rocky）在銅鑼灣夜蒲，被揣測與徐偉棟的姊弟戀亮起紅燈，徐偉棟昨晚（2日）出席電影《我們不是什麼》世界首映禮時，稱因沒有戲票而未有邀請家人來捧場，笑指今次只是客串，留待下次有更多戲份的演出再請家人來看，問到為何連女朋友姚子羚都不來撐場？他說：「無人講過她是我女朋友，我都想係，但仲未係，仲係了解中，我們都喜歡慢慢來。（不怕她被人搶走？）不怕，是你的就是你的，隨緣。」

徐偉棟與姚子羚只餘百分之一就有突破

又說有留意《東周刊》的報道，認為是對方的正常社交，他沒有呷醋，坦言不懂打匹克球，笑指姚子羚也不識，「睇佢雞手鴨腳就知咩料」。問到可認識陳文俊？徐偉棟表示曾在一個活動中與對方碰面，經介紹知道對方是一個匹克球會會長，問他可知對方是否有意追求姚子羚？他說：「咁就係追？她不是貪慕虛榮的女仔，大家手下留情，咁多年都知她是個好女仔。她無同我講這件事，好小事，我都無問她，只是看到封面時匿埋一邊笑，她的確是要多做運動，要靈活一些。」又說都有興趣學匹克球，笑言有信心打贏姚子羚，至於是否有信心打贏陳文俊？他指對方是會長，或者可邀請他教自己，又或者找姚子羚介紹，不過笑指打波還是去正常地方打，太夜怕會影響別人。講到他和姚子羚的關係仍未能再進一步，他笑指現在是百分之九十九載入中，只餘百分之一就有突破，惜他也不知道還欠了甚麼，問他是否還有其他追求目標？他即否認，並指目標是想拍多幾部戲。

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