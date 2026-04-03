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內田有紀官宣結婚 甜晒與柏原崇牽手婚戒相正式成為家人 31年前一見鍾情 「1理由」卻步

影視圈
更新時間：12:00 2026-04-03 HKT
發佈時間：12:00 2026-04-03 HKT

被譽為「20世紀末最後的美少年」的柏原崇（Takashi Kashiwabara）與「凍齡女神」內田有紀（Yuki Uchida），在愛情長跑16年後，終於修成正果，正式對外宣布結婚。 內田有紀昨日（3日）在官網上載兩人牽手晒婚戒照放閃，雙方發布聯名聲明承認已結婚。

內田有紀因登記名字改動被猜測已婚

內田有紀和柏原崇當年各自離婚後，兩人在一場朋友聚會上重逢繼而相戀，不過這段戀情相當低調，近年男方更息影後為內田有紀擔任經理人，為女友打點一切。日前有傳媒發現， 內田有紀在今年初加入了由柏原崇開設的經理人公司「10BEANS」，而公司業務執行社員的登記名字，竟從「內田有紀」變更為「柏原有紀」，於是惹來外界猜測兩人是否已經結婚。

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柏原崇內田有紀今後也會攜手並進

柏原崇和內田有紀結婚傳出後，其經理人公司發言人回應傳媒查詢時，既沒承認也不否認並只表示：「這是藝人私事，公司不便回應。」其後二人在透過內田有紀的官方網站，貼出戴著婚戒的牽手照，甜蜜發表結婚聲明：「​在過去長久以來，我們無論在工作或私生活中都相互扶持，關於彼此的關係也曾透過媒體等管道對外提及，因此原本打算不再另行報告。此次以這樣的形式向大家說明，尚祈各位理解。⁡​共同走過的時光，如今化作了『家人』的形式。⁡今後我們兩人也會攜手並進，珍惜這份溫柔，共度未來的每一天。⁡若各位能繼續溫暖地守護我們，我們將不勝感激。⁡​今後也請多多指教。⁡」

柏原崇內田有紀關係早已形同家人

入行超過30年的內田有紀憑日劇《是誰偷走我的心》出道，多年來演繹了不少經典作品，當中包括《同一屋簷下》、《是誰偷走我的心》、《女醫生Doctor X》等，柏原崇和內田有紀在1995年因合拍朱古力廣告結緣，當年兩人都是頂級偶像，有傳內田有紀當時已對柏原崇心動，但因為「怕和帥氣的男生交往會被背叛」這個理由，兩人止步於友誼。直到2001年再度合作拍日劇《Big Wing》，雖然是fans心目中的經典CP，但當時彼此各有另一半，而且分別經歷過一段婚姻。直到2009年再度重逢，低調展開戀倩情。近年柏原崇更淡出演藝圈，成為內田有紀的經理人，長年陪伴在側，過去多次被拍到他出現在拍攝現場，負責接送與照料內田有紀的生活，兩人的關係早已形同家人。內田有紀曾表示伴侶是「最了解我核心的人」，今年1月更宣布離開合作多年的經理人公司，轉入由柏原崇擔任代表的「Ten Beans」公司，有日媒發現「業務執行社員 內田有紀」已變更為「業務執行社員 柏原有紀」，印證了兩人事業與生活正式合體。

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