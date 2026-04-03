李綺虹回流加拿大生活近況曝光 樂於素顏唔打扮 住人口稀少城市：完全冇茶餐廳

56歲的1994年香港小姐季軍李綺虹早年與家人移民加拿大，一度回流香港發展，婚後已回加拿大定居，並在當地做護士。雖然李綺虹已轉行，但沒有放棄演戲，近日她為宣傳其主演的電影《今天應該很高興》，罕有地接受同樣移民加拿大多年的前亞視藝人杜挺豪與其妻黃璦瑤的YouTube頻道訪問，大談她在加拿大的生活點滴，更自揭昔日對抗抑鬱症的艱辛歷程。

李綺虹定居甘露市華人設施稀少

李綺虹在訪問中透露，現時與家人定居於加拿大卑詩省的甘露市（Kamloops）。她分享，起初因為她和老公都熱愛滑雪，曾在雪山置業起樓，其後兒子出生才搬到甘露市。她形容當地生活環境與杜挺豪夫婦定居的多倫多截然不同，甘露市人口稀少，而且華人設施亦非常罕有。她笑言：「完全冇茶餐廳，有兩間唐人舖……唔係超市，係士多」，形容生活相當樸實，表示跟很多華人聚居的多倫多差別極大。

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李綺虹回香港發展曾連笑話都聽不懂

談及昔日在娛樂圈的日子，李綺虹形容自己性格「天真」，對圈中複雜的人事關係、廣東話、中文字一竅不通，有時更會因無法理解前輩的玩笑而感到格格不入。雖然這種性格令她自覺難以適應，但她選擇活在當下，珍惜每個機會。

李綺虹獲邀洽談拍內地短劇

李綺虹回到加拿大生活後，經常因素顏、不多作打扮而引起網民討論其外形，李綺虹不以為意，認為不打扮的狀態令她最舒服。談及與拍攝有關的工作近況，她表示近來有人向她接洽，邀請她拍攝內地短劇，為她的演藝事業帶來新的可能性。對此她抱持開放態度，認為只要時間和能力許可，便會勇於嘗試。

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