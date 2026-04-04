月鱗綺紀｜劇情懶人包：鞠婧禕及曾舜晞主演 分集劇情＋5大必看亮點

改編至小說的古裝愛情奇幻劇《月鱗綺紀》已於4月1日開播，由鞠婧禕、曾舜晞、陳都靈及田嘉瑞領銜主演，講述眾人為消滅萬妖之首而面臨生死抉擇的故事。下文為您精心整理《月鱗綺紀》的劇情懶人包，即睇分集劇情、角色介紹及5大必看亮點！

劇情大綱

追劇日曆

人物關係圖

角色介紹

分集劇情

必看亮點

《月鱗綺紀》由鞠婧禕、曾舜晞、陳都靈以及田嘉瑞領銜主演。

《月鱗綺紀》劇情圍繞無相月最小的九尾狐露蕪衣（鞠婧禕 飾）展開，她隨姊姊霧妄言（陳都靈 飾）潛入洛安城韋府追捕狐妖。與此同時，身負血仇的武拾光（曾舜晞 飾）、侍鱗宗法師寄靈（田嘉瑞 飾）與厲劫（閆桉 飾）亦潛伏於韋府。眾人各懷目的，在試探與合作中爭奪龍神之力，數度改寫命運。最終，為守護人間和平，他們毅然割捨摯愛，聯手消滅萬妖之首九嬰，完成了對真愛與救贖的追尋。

《月鱗綺紀》於4月1日起開播。

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《月鱗綺紀》追劇日曆公開！｜該張圖片是古裝劇《月鱗綺紀》的官方追劇日曆海報，詳細列出了首播週的更新時程與劇中場景。

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《月鱗綺紀》人物關係圖公開！｜關係圖以「劇本殺之韋府挖心紀」為主題，呈現角色間複雜的糾葛。

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鞠婧禕 飾 露蕪衣

神秘組織「無相月」中最年輕的九尾狐，亦是新任神女，手持神諭，角色亦正亦邪。

鞠婧禕演飾露蕪衣。｜鞠婧禕身穿粉色華麗古裝，頭戴精緻的金飾與鮮紅大花，眉心點有紅痣，妝容唯美。

曾舜晞 飾 武拾光

從小在蛟龍族長大，後覺醒真龍血脈，成為世間最後一位龍神。

曾舜晞飾演武拾光。｜曾舜晞身穿深色勁裝，束起高馬尾，肩負長矛，眼神堅毅且帶著一絲少年氣，展現出俠客的風範。

陳都靈 飾 霧妄言

九尾狐族成員，擁有高超的謀略與操控人心的能力。

陳都靈飾演霧妄言。｜陳都靈身穿鵝黃色輕盈古裝，長髮披肩，氣質溫婉優雅，眼神中透著一絲純真與期盼。

田嘉瑞 飾 寄靈

原為南山土狐狸，後成為侍鱗宗法師，身分背景充滿謎團。

田嘉瑞飾演寄靈。｜田嘉瑞身穿深棕色與草綠色交織的粗花呢質感古裝，頭戴深紅色髮帶，髮絲間綴有綠色串珠，眼神帶著一絲玩世不恭與神祕感。

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洛安城突然發生多人被掏心的慘案。露蕪衣冒稱準韋夫人的堂妹進入韋府；捉妖師武拾光亦設局混入，意圖查清斷尾狐作案的證據。大婚當日，武拾光與霧妄言均化身為新娘並大打出手，而侍鱗法師寄靈和厲劫亦因感應到妖氣而潛入混戰。在混亂中，眾人發現彼此皆是奉命前往洛陽執行任務。霧妄言否認自己是兇手，並解釋狐妖小唯是為報恩才殺人掏心。為免有人逃脫，武拾光為眾人種下血印縛，卻發現他們已不知不覺間被小唯種下死咒。

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《月鱗綺紀》必看亮點1：演員陣容全員高顏值

《月鱗綺紀》匯聚了多位高顏值演員，包括被譽為「4000年一遇美女」的鞠婧禕、「清冷女神」陳都靈，以及清純系美女新星饒嘉迪。男演員方面同樣矚目，除了主角曾舜晞及田嘉瑞，更有選秀出身的劉宇和夏之光參演，為觀眾帶來一場視覺盛宴。

《月鱗綺紀》可謂全員高顏值！｜海報中集結了鞠婧禕、曾舜晞、陳都靈、田嘉瑞等一眾以「神顏」著稱的年輕演員。每位角色的妝造都極其精緻，從清冷仙氣到英颯陽剛，完美詮釋了「顏值即正義」。

《月鱗綺紀》必看亮點2：鞠婧禕合約風波引發關注

女主角鞠婧禕早前遭前公司絲芭傳媒實名舉報稅務問題，並指其出演該劇屬違約。絲芭傳媒更起訴《月鱗綺紀》的承制方侵犯其獨家經紀權，案件已獲法院受理。網上流傳劇集因此由40集刪減至29集。在眾多輿論下，大眾對該劇的最終成績及鞠婧禕的表現十分關注。

鞠婧禕最近是非不斷。由鞠婧禕飾演女主角露蕪衣。她身穿一襲精緻的粉白色刺繡古裝，神情專注地看著手中的紙條，展現出清冷且具神祕感的氣質。

《月鱗綺紀》必看亮點3：斥巨資打造精緻服化道與特效

《月鱗綺紀》的服化道團隊在細節上極為用心。由鞠婧禕飾演的露蕪衣擁有多達34套手工華服，融合敦煌及戰國至唐代風格，其中一套更鑲嵌超過3000片鱗片。此外，拍攝場景斥資3億人民幣實景搭建，而九尾狐真身特效的每分鐘成本更高達8萬人民幣，製作十分重本。

《月鱗綺紀》的服化道細節滿滿！｜該圖呈現了由鞠婧禕飾演的女主角露蕪衣的造型細節。

《月鱗綺紀》必看亮點4：郭敬明執導，劇情反轉不斷

郭敬明以筆名「陸覺」執導《月鱗綺紀》，這也是他繼《大夢歸來》後的最新導演作品。劇中鞠婧禕與陳都靈的「雙生狐CP」充滿張力，既有曖昧試探，亦有姊妹反目成仇的激烈場面。劇情反轉不斷，加上劇集開播後站內熱度已破10000，成績斐然，勢必讓觀眾看得更投入。

鞠婧禕與陳都靈都幾有CP感！｜鞠婧禕飾演的露蕪衣（左）與陳都靈飾演的霧妄言（右）並肩而立，背景為古樸的青磚石牆。

《月鱗綺紀》必看亮點5：周深領軍獻唱，OST陣容鼎盛

《月鱗綺紀》的OST分為「歌手篇」與「演員篇」。前者邀請到周深獻唱主題曲《月之紀》、劉宇寧演唱插曲《玉眼》等，陣容鼎盛。在「演員篇」中，主演鞠婧禕、曾舜晞及劉宇等亦親自獻聲。值得一提的是，所有歌曲的作詞部分均由導演郭敬明參與，玩法前所未見。

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