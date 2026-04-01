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黎明紅館尾場終於舞起來 剖白因一部Walkman愛上音樂 AI重現少年Leon致敬啟蒙金曲

影視圈
更新時間：09:15 2026-04-01 HKT
發佈時間：09:15 2026-04-01 HKT

一連10場的《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會 2026》今晚（31日）在紅館圓滿落幕。

黎明為Walkman努力考獲好成績

可能是尾場演出關係，不單全場觀眾氣氛高昂，就連Leon在演唱快歌時也忍不住跳起舞來，他的舉動再將現場氣氛推至沸點。

由於今年是Leon入行40周年，於演唱會尾聲他分享了自己愛上音樂的心路歷程及啟蒙故事，Leon表示，自己十多歲時，市面開始流行Walkman，在這潮流趨勢走了兩年後，他也忍不住向爸爸要求想買來聽歌，爸爸則要求他讀書考得好成績，才可以買來送給他作獎勵，在他努力下考獲好成績，爸爸真的買了一部Walkman給他，並給予他錢可以買一盒卡式帶，帶入面只得一首歌，他循環地聽一首歌。

Leon受《More Than I Can Say》影響

Leon說當年返學時行路聽着Walkman，身邊的巴士、小巴及的士駛過也好，都完全聽不到車聲，之後他便開始鍾意了音樂，不時也會尋找很多自己鍾意的歌曲，而且是市面未有的歌曲，當時他去尋找黑膠碟，由於黑膠碟非常貴，所以便會揀自己鍾意的歌曲，花2元或5元一首，錄在自己的卡式帶內聽，放學時回家他要經過墳場兜路行要45分鐘，所以他走捷徑經過墳場大約行20分鐘，當時就是聽着歌曲很平靜地快步走過，這就是他為何鍾意上音樂的原因，他說：「還有一個原因，我相信是因為一部Walkman、因為一首歌曲。」而那首歌曲就是《More Than I Can Say》，他謙稱，自己當時英文不太好，不太明歌詞內容，現在明白多了，覺得歌詞很有意思。

當Leon完成演出降落台下，台上便播出由AI打造出當年Leon上學時聽着Walkman的畫面並播出這首歌，為演唱會畫上完美句號。

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