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吳保錡自爆因阿叻合照受打擊患情緒病 網民炮轟 ：不停消費自己

影視圈
更新時間：23:15 2026-03-31 HKT
發佈時間：23:15 2026-03-31 HKT

現年35歲的ERROR成員吳保錡（保錡）去年大年初一在社交網分享與陳百祥（阿叻）的合照，遭到網民批評，引發公關災難，火頭一發不可收拾。雖然，事後他極速刪文跪低，但網民似乎不受落。事隔一年，保錡日前突然再度發文道歉，更自揭患有情緒病，今日(31日）他再度發文交代情緒病狀況。

保錡感謝經理人帶自己去救醫

保錡表示最近很多朋友因為報道，關心他是否有抑鬱的問題，他坦言是受阿叻合照事件影響：「一年前叻仔事件確實令身心有很大打擊 ，也感謝我的經理人濟哥帶我去救醫，經過一段時間的休息，感謝隊友，經理人，朋友和粉絲的關心。」他又指休息期間遇到一些損友，也有遇到好的人，一切經歷也是人生的一種記憶，並謂：「最近這一年感覺也好多了，看的事情也有不同的想法，做得不好的地方我會努力改進。」最後，他感謝大家給予的意見，以及粉絲的支持。

保錡發文網民不收貨

不過，對於保錡的真誠剖白，網民都不賣帳，並繼續炮轟指他借情緒病賣慘：「都犀利，可以不停消費返自己d X事」、「咪攞情緒病賣慘！」更有不少人勸他退出娛樂圈：「咪賴落叻哥到啦，又唔見Edan Anson lo 搵阿姐合照比人講，認認真真諗退圈啦」、「正正經經去搵份唔係公眾人物嘅工啦」、「冇得翻身㗎啦，退出啦」、「形象已經插水，點道歉都冇用」。

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