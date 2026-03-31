湯令山墨爾本音樂節呻唱得少 預告6月新巡唱登陸悉尼

Gareth.T（湯令山）在澳洲行色匆匆，28日在墨爾本出席音樂會後，昨日於悉尼舉行《Gareth.T – Prince Of nothing 湯令山-心零王子》巡迴演唱會澳洲站記者會，宣布於6月27日晚上8時在Sydney Event Centre舉行個唱。這次演出是全新主題，象徵著從上一章《Prince of Sadness》的悲傷國度中昇華，邁向自我釋放的境界。

湯令山與澳洲有緣

在悉尼記者會舉行前夕，Gareth.T飛抵墨爾本，28日晚登上oddshapes音樂節的舞台。當晚他唱出《用背脊唱情歌》與首唱《早到的u》等，席間與澳洲觀眾對話，「我有個消息要同大家講，六月我會再返嚟悉尼！到時可以唱多啲歌，仲有好多大家冇諗過我會唱嘅歌。悉尼見！」至昨日悉尼演唱會記者會，Gareth.T打扮簡單，與海報中「牧羊人」的形象互相呼應。他分享了全新演唱會主題《Prince Of nothing》背後的意義，解釋這不僅是《Prince of Sadness》的延續，更是經歷沉澱後的蛻變，「上一章係關於同悲傷共處，咁呢一章就係同悲傷『結帳』後嘅釋然！『Nothing』對我嚟講，唔係空虛，而係一種『無需證明』嘅狀態，唔再需要透過擁有或成就，嚟定義自己。」笑言從「王子」變成「牧羊人」，正希望呈現這種回歸本質，擁抱簡單生活的哲學。

湯令山憑歌寄意

問及「牧羊人」的巡演足跡時，Gareth.T透露除了悉尼站之外，還有5月1日台北、6月13日馬來西亞站，「希望今次嘅『心零』能夠好clam，係一啲比較優美嘅音樂，適合同小朋友一齊睇，或者好大壓力瞓唔到覺都可以嚟睇我嘅演唱會。」Gareth.T強調心「零」除了是零的意思，也是靈魂的「靈」，期望以歌曲可以治療到大家的心靈，同時「nothing」對他講有三個意思，第一是要學習謙卑去看個世界，同樂手同觀眾去學習：第二是不需要去證明自己，做好自己就夠，「第三個係上次演唱會唱走唔開心，呢次係唔帶牽掛，去唱開心歌！」

湯令山收厚禮

為答謝Gareth.T，澳洲站主辦方特別送上具澳洲傳統的樂器雨聲棒（Rain stick），寓意他的音樂如雨水般滋養心靈、連綿不斷；Gareth.T 則送上與作詞人黃偉文（Wyman）深度合作的新專輯《THE PROTÉGÉ》作為回禮，並與一眾嘉賓、澳洲fans大合照。

《Gareth.T – Prince Of nothing 湯令山-心零王子》巡迴演唱會澳洲站

日期︰2026年6月27日（星期六）

演出時間︰晚上8時

地點︰Sydney Event Centre