Alton印尼拍旅遊節目遭誤認韓星索合照 回應MIRO見面祭規則嚴苛

MIRROR成員王智德（Alton）、旅遊達人梁彥宗（Chris）宣傳旅遊節目《兩條友。族暴走》（4月6日起在ViuTV播出），分享出走30日拍攝的難忘經驗。他們走訪馬來西亞、印尼、巴布亞新幾內亞等赤道地帶，體驗少數民族的獨特文化。

王智德扮到底晒韓語

Alton笑言，在印尼拍攝時被當地人誤認是韓星，邀請他合照，他說：「佢哋見到我，就同我講韓語！小弟又略懂韓語，就同佢哋講韓文喇！所以到今時今日，喺佢哋心目中，我都應該係韓星，因為我冇解釋，冇尷尬。」指當地人不是個個懂英語，「用熱情去溝通！」擁有健康膚色的Chris直言無人跟他說韓語，笑言：「只有影相，可能佢哋睇到我同Alton『質地』上嘅分別。印尼人熱情，見到我哋會失禁式尖叫，幾得意！」

提到近日舉行的《Hi MIRO! Garden Party 2026》，有網民指，訂下的規則十分苛刻，Alton打頭陣，他明言第一場「冇嘢可以參考」，形容當日同粉絲玩得好開心，「我都意猶未盡，又Encore，盡量同大家傾多啲偈。」當他得知同事們花上許很多時間解決問題，深受感動，「最緊要係買飛入場嘅粉絲玩得開心，下次有時間嘅，我整埋魚蛋檔，篤魚蛋畀大家食！」

王智德預告模仿「第五性別」

另外，擔任《兩條友。族暴走》節目監製的Chris，稱首次與男拍檔主持節目，加埋導演、攝影師，團隊一行4人都是男人，「感覺似打機過關。」問旅程是否辛苦？Alton認為十分值得，化身「海綿寶寶」去汲取，「唔諗辛唔辛苦，體力去到幾多就畀幾多，盡量好似海綿寶寶咁，有啲乜嘢開心嘅嘢，睇晒佢！玩晒佢！」有人看到他們的宣傳照造型，以為Alton扮女人，「其實唔係，可以講少少，係模仿緊第五個性別，觀眾想知第五個性別係乜嘢嚟？就要留意節目。」