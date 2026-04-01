鄧萃雯揭童年辛酸史：被當「傭人」 於缺愛家庭成長 月薪僅6千元為生存不眠不休唔敢病

剛「登六」的前TVB視后鄧萃雯年近年主力內地發展，早前在一場演講中，罕有地剖白自己的人生，鄧萃雯的童年，在缺乏愛的環境中成長，她由爺爺奶奶帶大，從小就感覺自己像個局外人，時刻活在被遺棄的恐懼中，為了證明自己的價值，鄧萃雯包攬所有家務，活得像個「小傭人」。

鄧萃雯為了生存不眠不休地接戲

結果鄧萃雯下定決心「一定要做個有用的人，盡快離家出走！」後來誤打誤撞地踏上了演藝之路，可惜入行後爺爺奶奶相繼離世的打擊，連「寄人籬下」的機會都沒有了，當時月薪只有六千元的鄧萃雯，卻要支付四千五的房租，更要養車，為了生存，鄧萃雯只能把自己活成「一頭牛」，不眠不休地接戲，即使生病也不敢請假。

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鄧萃雯爺爺奶奶離世跌入最艱難人生

來自破碎家庭的鄧萃雯，由爺爺奶奶帶大，從小就有被遺棄的感覺。為了證明自己的價值，她在家中活得像「小傭人」，讀小學就陪奶奶買菜，中學更一力承擔煮飯等所有家務：「要等到他們睡著，我才有我自己的時間，所以我從小就已經是一個熬夜王了。」這種寄人籬下的不安感，讓她心中埋下一個強烈的念頭：一定要做個有用的人，盡快離家出走：「因為我不想一輩子就待在這個家裡面做家務，我很想擁有一個是我自己的有選擇權的家，擁有一個屬於自己的家。」結果為了這個目標，鄧萃雯誤打誤撞地投考了TVB，剛入行不久，爺爺奶奶相繼離世，鄧萃雯連「寄人籬下」的機會都沒有了：「那個時候是我人生最艱難、最混亂的時候，我連一個最基本屬於我自己的地方都沒有，我背後空無一人，我只能往前衝，我簽了五年的長約，工資只有六千塊，當時我還記得我的房租都要四千五了，我還要養車，我養了車以後就養不活自己了，所以我只能把自己活成一頭牛，我不用睡覺，可以兩個戲同時在拍，只要不暈倒絕對不請假。」

鄧萃雯曾為了開工壓抑住情緒

鄧萃雯續說：「我知道我自己不是一個大美人，也沒有後台，唯一的競爭力就是比別人更能去苦、更勤奮、更不怕吃虧，我要讓公司覺得這個女孩很乖、很好用，我每一次跟公司談合同的時候，我都會告訴自己一定要搏一搏，因為我知道我一定要硬著頭皮不妥協，我才能養活自己。」為了表現得非常專業，鄧萃雯學會了關掉自己的情緒開關中「每一次，我要投入角色和劇情裡面的時候，有時候是剛面對跟男朋友分手，或者是試過，知道我唯一的偶像跳樓、結束生命，我也試過，收到我的好朋友末期癌症的消息。但是因為我在開工，我只能壓抑住我的情緒，繼續演出。因為那些年，工作是我唯一能抓在手裡的，也唯一能確定的東西。直到有一天，我發現了，原來我心裡面是有個洞的。因為原生家庭讓我非常沒有安全感，我只能用世界提供給我的方法去彌補。但是我開始覺醒了，自己的野心方向好像已經偏離，也或者是根本就找錯，即使逃出了原生家庭，已經大紅大紫了，賺了很多錢，也買了我的夢想屋，我都沒有辦法去填滿我心裡面的這個空虛、這個空洞。好像擁有了這些身外物之後，我還是沒有安全感，反而覺得更空虛、更不快樂。因為我拼盡全力，但是我拿到的東西，並不是我需要的。」

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鄧萃雯覺悟後學會了愛自己

鄧萃雯覺悟後學會了愛自己：「我不再把幸福定在一個很遙遠的目標上面，不要延遲滿足，我記得有一次很多年前我演的電視劇拿到很高的收視率，記就來問我怎麼獎勵自己的？我當時跟她說我已經去了一根很愛的冰棒，因為當時我是一直在減肥，所以那一顆我能吃一根冰棒我就覺得好幸福了，在我很忙的時候，我還是會記得，很疼愛自己，活在當下的。」至於「登六」後的心態，鄧萃雯笑說：「我現在還是充滿好奇心，還是依然愛玩，我還是很喜歡自己，很想疼愛自己。我想多做有趣的事情，遇到能談判的時候，我還是會搏一搏的。因為到了人生這個階段，還有甚麼可怕的，對不對？我還想做一些沒做過的挑戰，這就是我現在的野心了。 我也想告訴很多已經跟我年紀差不多的人，也可能一輩子在為別人而活，但我覺得你們是應該把下半場拿回來，學會給自己有甚麼想做的，還沒做的，馬上去做，真的不用再介意別人怎麼看，其實現在我最在意的是我開開心心、我過不過癮、爽不爽，勤勞的終點不是勤勞，野心的終點更應該是自由和滿足。」