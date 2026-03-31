Anson Lo連踩12小時捱天光見神徒 清拆舞台被迫移師地點鞠躬道歉 剖白近四個月飽受壓力

MIRROR歌迷聚會《Hi MIRO！Garden Party 2026》連日來在麥花臣場館舉行，繼日前柳應廷（Jer）一場玩足4個幾鐘、陳卓賢（Ian）由日玩到夜連踩8個鐘，昨日到盧瀚霆（Anson Lo）主場，與近2000神徒（粉絲暱稱）互動。Anson Lo 更破紀錄由晚上玩到今晨7時15分，連踩12個鐘通宵見神徒。

Anson Lo感激神徒的支持和力量

Anson Lo 的見面祭於昨晚7時30分開始，他甫出場即引起全場尖叫，歡呼聲震耳欲聾，除了唱歌及遊戲環節，Anson Lo 亦感激神徒一直以來給予的支持和力量，「每次你哋望住我係一種好開心嘅感覺，就好俾到力量我，覺得我係一個有用嘅人，原來我嘅存在會令到你哋日子會易過啲，可以逃避到生活中好多困難。」

Anson Lo想令所有人開心

Anson Lo 更公開了自己的心底話，坦言近這四個月飽受壓力：「坦白講呢四個月，我又進入返一個好大壓力嘅狀態，因為所有嘢冇以前咁鬆，自己可能有好多顧慮，驚大家唔開心，每次見面唔知應該做啲咩好、或者公唔公平、係邊個平台度show up， show up幾多次等等。呢幾個月我有時會困擾係呢啲topic，所以自己都處於一個好緊張嘅狀態，想做到最好，令所有人都開心，所以就有啲壓力，我覺得自己可以再做好啲，我仲搵緊一個方法，可以令絕大部份嘅神徒開心。 」神徒們都紛紛大叫向Anson Lo 送上支持。

Anson Lo面對要改地方派花連番致歉

大概晚上9時半，開始粉絲一對一派花環節，由於現場近2000位神徒，活動到凌晨3時半，大會上台表示要清拆舞台交還場地，並宣佈更改派花位置，尚餘黃、藍兩區接近700位神徒要稍移玉步到大堂花店佈景位置繼續一對一環節，而已經攞花的神徒，則在工作人員安排下有秩序離場，並希望大家體諒。對於特別安排， Anson Lo向神徒鞠躬連番致歉：「唔好意思，我哋可能要稍移玉步去第二個地方，同樣你哋有咩要求就繼續叫我做啦，sorry，對唔住！」並再做出心心手勢。

Anson Lo 獲神徒大合唱新歌《本命》

Anson Lo 離開舞台前，再度表示：「而家已經凌晨3點半，辛苦啦，好多謝大家仲喺度，最重要你哋都仲繼續陪住我。呢個event我知道你哋期待咗好耐、等咗好耐，對你哋每一位都係好珍貴嘅回憶。我希望少少十零二十秒可以為你哋create 一個珍貴回憶，滿足到你哋小小嘅願望。今日可能有少少安排不便，sorry唔好意思，我會繼續用200%嘅努力做好我嘅工作，回報返俾你哋多謝。」最後，全場神徒突然發起大合唱Anson Lo 的新歌《本命》送偶像，場面既溫馨又感動。

Anson Lo回家即post IG 派心

活動在今晨7時15分才圓滿結束， Anson Lo 踩足12小時收工回家，即post IG 限時動態派心寫道：「辛苦每一位神徒，知道平日大家仍要上班，真的辛苦了。」神徒都紛紛留言，除心痛偶像不斷鞠躬致歉，又心痛他為表誠意一直忍受腰痛站著派花，至凌晨2時才肯乖乖坐低。據知，活動延誤主因是派花環節嚴重over run，最初神徒可以向Anson Lo 示愛，互動部份約十秒，及後紅區開始有人加插自拍要求，骨牌效應令流程滯後。到凌晨時分，大會亦呼籲大家盡量10秒內完成，派花形式亦改為Anson Lo 自拍，影完即走，情況一度改善，有神徒就批評某些粉絲不自律，「有啲人得一想二再三而四，真係好過份。」