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倖田來未14年後懷第二胎做高齡產婦 為健康着想公布取消所有演出

影視圈
更新時間：17:16 2026-03-31 HKT
發佈時間：17:16 2026-03-31 HKT

現年43歲的日本「性感歌姬」倖田來未（30日）透過官網公布懷上第二胎，是她相隔14年再懷孕。聲明中提到，目前倖田來未的身體狀況良好，母子皆處於健康的狀態，為健康着想，宣布取消所有演出。

倖田來未最緊要開心

倖田來未表示為了應付高齡懷孕的健康挑戰，她與公司經過多方討論後，決定以「母子健康與安全」為最優先考量。去年迎來出道25周年的倖田來未，原定於今年6月19日展開《Koda Kumi Live Tour 2026 ～Kingdom～》巡唱將無限期延期。她4月原本參與的的《JIGOROCK 2026》及5月的《GREEN FLASH Fes 2026》等大型演出活動，都全數取消。倖田來未於2011年與搖滾樂隊BACK-ON主音KENJI03閃婚，並於翌年誕下長子。此外，昨晚她為電台節目任嘉賓，當中被問到如何保持青春時搞笑表示：「甚麼都不做，總之每天都要開心，即使發生了不愉快的事情，也以『也有那樣的日子啊，但明天一定會很開心』。」又透露沒有去健身室的習慣，但運動神經很好，而且是遺傳的，又透露爺爺是警察，哥哥亦跑得很快。

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