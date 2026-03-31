施明離世丨晚年婆媳問題成導火線？與李泳豪母子關係疏離變憾事 孖仔因一事零接觸兄弟情陷冰點

李家鼎前妻施明早前因肺炎離世，享年74歲。施明和「鼎爺」李家鼎在1977年結婚並育有一對孖仔李泳豪、李泳漢，但這段婚姻在1994年劃上句號，施明以性格不合為由單方面申請離婚，雖然施明曾表示兩人已無法做回朋友，但因為有兩個兒子，所以李家鼎對她來說是「親人」，而不是仇人。

李泳豪傳因台灣女友與媽咪關係疏離

李泳豪與李泳漢這對雙胞胎兄弟，從小感情要好，兩兄弟一起當上童星，並曾於多齣電影及電視劇擔綱演出。李泳豪與同齡台灣女友Agnes結婚，但媽媽施明及哥哥李泳漢沒有出席婚禮，事後傳出施明因開枝散葉對Agnes有微言，「愛情至上」的李泳豪未有理會，與施明及李泳漢的關係變得疏離，及後因為處理施明的健康問題出現了嚴重分歧，李泳豪嬲爆明示是哥哥李泳漢爆料，令謠言滿天飛。

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李家鼎與施明不希望兒子入行

李家鼎與施明在娛樂圈打滾多年，但原來他們一直都不希望兒子入行，李家鼎曾最後被說服讓兒子拍劇當作紀念，沒想到兒子一入行便做到現在。李家鼎亦承認自己是嚴父，不過施明不允許他打仔，還透露兩個仔都很孝順，「豪仔細個性格較倔強，好錫佢媽咪㗎，大個就柔啲，𠱁得佢媽咪開心啲！」可惜有傳李泳豪因與同齡台灣女友Agnes結婚一事與媽咪及哥哥李泳漢關係變得疏離，後來因為施明跌傷入院，李泳豪嬲爆明示是哥哥李泳漢爆料：「因為都係佢老人家嘅私隱，我同鼎爺都係話家事唔會講嘅，但有人就講咗出嚟，之後就謠言滿天飛，所以我而家都想叫有啲人唔好再講，你令到件事差咗。」

李泳豪直說與哥哥李泳漢冇聯絡

被問到有否與哥哥李泳漢聯絡，李泳豪直說：「我唔需要同佢聯絡，佢亦都冇同我聯絡，我只能叫佢唔好講咁多嘢。」至於是否哥哥放料，他說：「我相信觀眾明就會明㗎喇，其他人都知咩事，淨係想講，佢唔好再講咁多嘢。」至於有被指施明嫌他的新婚年紀太大，令母子關係決裂，李泳豪澄清說：「不嬲都冇嘢，之前都交代過媽媽唔出席婚禮係因為身體唔太好，母子有共識，唔明點解有啲人攞嚟做新聞。由第一日開始都冇。點解我會選擇而家開口呢？其實我結婚嗰陣已經好多是非，嗰時我都唔想講，只想盡快settle就算。今次我點解講呢？如果去到媽咪咁多件事都拎嚟講，咁就唔得㗎喇。」

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