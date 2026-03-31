ROVER自封「MakerVille F4」 希晉數度感觸落淚變「喊包」 Jason承諾演唱會 2.0 「找數」騷肌

新生代樂隊ROVER昨晚（30日）在新蒲崗舉行入行兩年的首個演唱會《ROVER 2ND ANNIVERSARY LIVE》，MIRROR成員Jeremy（李駿傑）、COLLAR成員Ivy So、《造星IV》Sica、Yoyo、Alice等師兄師姐，以及前輩劉曉彤等前來撐場。當四子陳鎮亨（亨仔）、王希晉（希晉）、卓金樂（Kim）及鼓手雷濠權（Jason）逐一出場，現場粉絲即大聲歡呼起哄，氣氛熱烈！

ROVER感謝粉絲陪伴和支持

四子以皮褸Look現身，並以新歌《旗跡》為演唱會揭開序幕，隨後唱完《Break the Wall》後，希晉和亨仔即除下外套以背心上陣，大騷肌肉及麒麟臂。希晉在台上表示：「兩年以來最開心嘅一日，因為有大家同我哋一齊漫遊，一齊睇流星雨」又自封是公司「MakerVille F4」，之後響起台灣組合F4的金曲《流星雨》音樂。其後ROVER唱Jer 師兄柳應廷的《人類群星閃耀時》，台上台下情緒亦再高漲起來。當唱到《陪我一路漫遊》時，台上播出四子跟粉絲的互動合照，希晉一時感觸落淚，四子亦感謝粉絲一直以來的陪伴和支持。去到Encore環節，四子再唱出《有你有我》，有粉絲送上花束，而他們亦靠近台邊，甚至走落台跟粉絲近距離接觸，最後以歌曲《秒速8公里》結束演唱會，希晉又再眼濕濕，隊友見狀亦忍不住笑他：「又嚟！」完場後，他們叫粉絲高舉紅色毛巾，營造一片「紅海」影大合照。

ROVER完騷最想去打邊爐

演唱會結束後，四子以「爽、奇蹟、不過不失、好玩」來形容演出感受。提到希晉和Jason變「喊包」，Jason指自己一直強忍淚水，「本身自己唱慢歌solo好唔得，所以今次要挑戰自己，其實中途已經想喊，但係我要忍住，因為要完成首歌，最後唱完先喊。」被指是「喊包」的希晉表示：「當唱《陪我一路漫遊》嗰陣，應該係開心㗎嘛，但睇到後面同fans啲片段，我嗰啲眼淚係感動嘅，原來自己已經出咗到咁耐。」提到有人未有騷肌「找數」，Jason笑言，因為自己忙於練習，搞program等工作而未有練「大隻」，隊友笑他「細肌肉」也可以展示，他直言自己沒肌肉「唔好睇」，並承諾如果演唱會有2.0一定會騷肌。問到會否覺得今次場地太細？他們認為是次場地大小剛剛好，並指Band都是由細場地開始，慢慢越玩越大，重點是今次可以跟fans近距離互動，感覺好正。他們還特別感激C AllStar的陳健安、樂隊太極、ToNick、野佬、逆流，以及一眾師兄師姐，並指事前找他們幫手，他們都二話不說應承，非常感激！問到現時最想做甚麼？他們表示很想去打邊爐，而Jason則謂想原地瞓覺。四子表示會向着開演唱會2.0的目標進發，並直言會努力儲多些歌，希望日後可在較大個的場地開騷。