林峯稱身體無恙睇中醫調理 安排女兒探班︰等佢知道爸爸搵錢辛苦

林峯（31日）現身九龍塘出席「細味香港·細膩茶感」香港製造百人誌的揭幕禮，同場還有攝影師Jimmy Ming Shum，吸引了大批粉絲及市民圍觀。活動上，林峯與市民玩「鏡環捕捉」遊戲及送禮物。農曆年後首次亮相公開活動的林峯，受訪時稱前一天通宵工作，為了是次活動今早很早起床，笑言有Jet lag狀態。對於早前被網民拍到與古天樂、宣萱「合體」進行拍攝工作，林峯故作神秘表示：「拍緊啲嘢啦！（廣告？有關《尋秦記》？）唔關事㗎，遲啲會公開，等官方通知，等我老闆（古天樂）同家姐（宣萱）佢哋講。」三人縱使各有各忙，也會約食飯「合體」。

林峯操肌備戰《九龍城寨之終章》

提到在TVB播放的劇集《尋秦記》進入結局階段，一眾演員約埋在4月7日收看大結局，林峯對此大表期待，「對上一次同大家睇電視劇，係十多年前《家好月圓》，好多回憶！」他透露電影《九龍城寨之終章》即將開拍，早前頻頻健身。明顯比之前大隻不少的他表示：「我哋城寨4子身形都變得健碩，大家都好努力增肌；對腳都有操，因為劇情有好多奔跑、打鬥，如果下盤唔穩，打就會有危險。」提到日前被粉絲在街頭捕獲睇中醫，面容憔悴，他急急澄清：「我冇事，只係睇中醫調理，不知幾精神。」提到古天樂、宣萱在電視劇《刑事偵緝檔案IV》的親吻戲片段，近日在網上瘋傳，林峯笑言：「我唔睇呢啲嘢！哈哈！」對於網友讚兩人合襯，林峯說：「拍戲啫，一個阿哥一個家姐，我覺得件事好笑囉！」

林峯女兒每事問

問到趁復活節假期與妻女出外遊玩？林峯指早已為她們安排節目，「就係去片場探我班！」他指《九龍城寨之終章》比之前規模更加大，更加真實，「而家天氣開始熱，拍攝工作會比較辛苦，等阿女知道爸爸賺錢唔容易！我拍第一集《九龍城寨之圍城》嗰陣，個女仲好細，睇到我畀人打會喊。而家年紀大個啲，變得大膽，知道係拍戲啫！」指其5歲女兒Luna對身邊事物充滿好奇，「會有十萬個為甚麼！有時我都唔敢亂答。」直言還是留給老師教較好。