胡子彤入組拍《九龍城寨之終章》打餐死 袁澧林呻欠經費宣傳《電競女孩》

袁澧林、胡子彤以電影節大使身份，（31日）出席《超越五十︰香港國際電影節 「禧紀念展開幕典禮」》活動，曾是香港棒球代表隊成員的胡子彤，明言當年憑著大膽嘗試，拍攝電影《點五步》而入行，「我都係搏！無諗到行到今時今日，近排喺球場、片場都搵到活著嘅感覺，好正！」

胡子彤畀谷垣健治「蹧質」

胡子彤除了演員身份之外，近年唱埋歌做歌手，問是否有興趣做導演？他笑稱短期內不會，深明做導演不容易，涉獵太多範疇，「暫時專注眼前工作先！」談到近況，其歌曲《我獨自升級》早排見街，他在四月中開工拍攝電影《九龍城寨之終章》，「而家開始練動作，呢次比上一集打得勁，件衫一樣厚，長期著皮褸，懶有型啦！今次好多夏天室外景，動作指導谷垣健治話會辛苦啲，除咗練動作，亦加咗練體能。」

袁澧林《電競女孩》場次增

《電競女孩》袁澧林以戲中金句「明知輸都要打」鼓勵電影業，明言業界處於艱難階段，稱︰「要打，都要知點樣贏，係電影人共同精神。」提到一眾演員為該片落力謝票，袁澧林坦言缺少宣傳經費，惟借助網民力量得到關注，笑說：「前幾日去謝票，睇到戲院經已番場次，好開心！而且聽到好多好評。」她透露四月會拍新戲，惟暫時未能透露詳情，大賣關子所演的角色跟以往有別，「會令人眼前一亮。」