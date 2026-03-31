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正義女神｜陳若思拍殺貓戲怕被千夫所指 孖廖慧儀齊扮傻避談胡美貽男友林孝賢

影視圈
更新時間：15:15 2026-03-31 HKT
發佈時間：15:15 2026-03-31 HKT

陳若思與廖慧儀在《正義女神》均演少年犯，陳若思在劇中後期會殺貓，本身有養狗的她坦言覺得好難，又指很大壓力，因知道香港人更喜歡寵物，覺得播出時將會受到千夫所指，認為到時大家一定好憎她，而廖慧儀指自己在劇中將會有場很血腥的戲，自己也是首次拍這類型的戲，由於要拍多幾個版本，所以要不停抹血不停拍，頗辛苦。

廖慧儀謂自己金魚記憶

提到兩人的好友胡美貽最近在社交網高調晒出在林孝賢市值4億的九龍塘獨立屋慶祝32歲生日，問她們當日是否也有參加生日會？兩人指有跟對方在收工後於餐廳食飯慶祝，至於是否有見過對方男友？兩人即扮傻，陳若思表示自己腦霧、廖慧儀就謂自己金魚記憶，問兩人一起封口是否怕影響胡美貽戀情？陳若思說：「人哋嗰啲嘢我都唔理嘅，因為我係好自私嘅人，只理自己嘅事。」

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