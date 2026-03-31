施明離世丨難忍李家鼎性格火爆 離婚後獨力帶子赴美 堅拒復合直認難做朋友：只係嗰仔嘅爸爸

李家鼎前妻施明在3月21日突然病情急轉直下，最終因肺炎離世，享年74歲。施明出身於演藝世家，妹夫是鄧梓峰、姨母是夏丹（原名：劉桂華）、三姨是劉韻韻（原名：劉桂蘭）、五姨是華娃（原名：劉桂洪）、姨丈是黃霑與及表妹是黃宇詩。施明在1982年荷李活巨星史泰龍（Sylvester Stallone）來香港宣傳電影《第一滴血》時，施明因身手了得而獲邀擔任為史泰龍的貼身保鑣，成為她演藝生涯中的一段佳話。

施明與李家鼎離婚後是「親人」

施明和「鼎爺」李家鼎在1977年結婚並育有一對孖仔李泳豪、李泳漢，到了1994年，施明以性格不合為由單方面申請離婚，不過李家鼎一直不肯簽紙，其後施明帶了一對孖仔移民美國。李家鼎曾公開表示，離婚是他一生最大的失敗，他一直對施明念念不忘，曾多次提出復合，甚至在1998年遠赴美國試圖挽回，但都遭到施明拒絕，施明曾表示兩人已無法做回朋友，但因為有兩個兒子，所以李家鼎對她來說是「親人」，而不是仇人。李泳漢指父親驚聞噩耗後很傷心，接受不到這個事實。

相關閱讀：施明離世丨出身演藝世家與華娃黃霑鄧梓峰屬親戚 身手了得曾為史泰龍任女保鑣

施明難忍李家鼎火爆性格和不夠細心

施明與「鼎爺」李家鼎多年來的感情關係，一直是娛樂圈中為人津津樂道的話題。兩人由相識、結婚、離異以至傳出復合，情節充滿戲劇性。施明曾接受苑瓊丹早年在香港開電視《開工大吉77》訪問透露因工作與李家鼎結緣：「當年我拍戲都好無知、好百厭，不太懂人情世故，有啲人就蝦我，李家鼎出面幫我擺平件事。到底佢係睇中我先幫手，定係佢真係咁正義呢，要問返佢先知喇，但係好多人都話佢係好幫手，最終佢都幫咗我幾次。」後來二人婚姻出現問題，施明表示難以忍受李家鼎粗聲粗氣的火爆性格和不夠細心的行為，明知她患哮喘，李家鼎卻要在家中養雀鳥養狗，而離婚導火線，李家鼎曾說：「當年施明生日，有學生打電話嚟話想學騎馬，佢覺得唔開心就將自己鎖喺間房入面，我想打開門時，點知竟打穿咗一個窿，佢從此就冇再睬我，跟住提出離婚。」李家鼎表示如施明所說，他從來沒有動過手，後來得知，原來是有人因借錢不遂而搬弄是非。施明離婚後與孖仔去了美國生活：「因為當年兩個仔都拍戲，要搵個地方比佢哋專心讀書，所以去咗美國五年，當年呢個決定真係好勇敢，而家諗番都好驚。」

施明移美後為一對孖仔放下身段

施明曾稱在美國沒有親友接濟，於是膽粗粗打電話向胡金銓導演求助：「其實我同佢都唔熟，當年佢話我嗰樣唔適合拍戲，所以冇合作過！但人生路不熟，唯有求吓人啦，之後佢話叫我住幾日酒店，因為佢要返台灣做身體檢查，返嚟介紹我開工。點知等咗成個月都冇聲氣，最終帶埋兩個仔出唐人街行吓，撞到另一個導演，見到華人真係好開心，佢話我知原來胡金銓死咗，我成個月都冇買報紙，乜都唔知！」最後施明為兒子決定放下身段從新出發，美國試鏡爭角色拍廣告、電影配音賺錢，加上李家鼎補貼維持生活。有指李家鼎當時曾多番要求對方復合，但卻遭到施明拒絕，甚至他曾飛到美國要求與施明復合但依然不果，施明亦曾說：「我有冇諗過復合，我都唔知點答，有冇諗過都答唔到，至於佢有冇明示暗示，我唔知㗎！我份人糊糊塗咁，有時講到白都聽唔清楚㗎，我唔係詐癲扮傻，一向都係傻傻地。佢係我前夫，再見做返朋友？我做唔到，但佢又係我嗰仔嘅爸爸，咁即係親人囉。」

相關閱讀：施明離世享年74歲 兒子李泳漢遺憾未能送別媽媽：仲想同佢走埋落去