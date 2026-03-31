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正義女神｜劉展霆護Yumi否認戀情：公司有叫我檢點啲 認情人節送萬元手鏈 與對方仍有聯絡

影視圈
更新時間：11:45 2026-03-31 HKT
發佈時間：11:45 2026-03-31 HKT


「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）早前錯手在網上分享被緋聞男友劉展霆（Eden）攬錫片，之後又戴上疑似男方送的情人節手鏈，不過Yumi事後對感情封口，只形

Eden封Yumi做「好好好好朋友」

Eden昨晚（30日）出席《正義女神》首播，他以「好好好好朋友」來形容Yumi，並謂兩人的關係並非是由《青春本我》開始，而是因交流跳舞：「我跳 breaking，對jazz、hip- hop啲舞唔太熟悉，有時候會問下佢。」提到Yumi誤貼兩人的親密短片，Eden指因為跟Yumi也是12月9日生日，當時是一起慶祝，加上是聖誕節所以情緒較高漲，故玩得較high所致，又承認公司之後有叫他「檢點啲，唔好玩得太過火。」提到Yumi經此事後，以前的戀情被踢爆，更被指是大話精，問到是否有安慰對方？他說：「作為好好好好嘅朋友，身邊嘅朋友困難或者唔開心，關心吓都應該。」至於是否跟Yumi拍拖？Eden聽後即說：「唔係，（從來都冇？）冇冇冇冇冇。」

Eden送禮不分節日

提到他疑似送了一條過萬的手鏈給Yumi，他直認是自己送，因為覺得手鏈很襯對方，又指自己很珍惜好朋友，也送過電話給李紹堅，更指身邊的人對他好，自己就會對別人好，對於情人節送禮日期敏感，他說：「我都覺得自己係做錯咗，但係一個朋友身份去送，我覺得好襯佢，（但係情人節！）因為我真係諗唔到送條鏈係咩節日送，（係咪想表白？）唔係！（情人節送禮物怕唔怕女仔誤會？）我又冇諗咁多，我都好錫身邊嘅朋友。」至於公司是否有叫他不要拍拖？他表示沒有，又指現在與Yumi仍有聯絡。

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