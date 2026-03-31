正義女神｜佘詩曼被譚耀文讚牌技高明 曾大手筆一人一雞慰勞劇組 重提拍《新聞女王》曾因雜聲「發火」

佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、文頌嫻及馬貫東等昨晚（30日）到紅磡出席新劇《正義女神》首播，吸引大批粉絲到場支持，眾演員活動上行紅地氈進場。

佘詩曼譚耀文相隔22年再續緣

佘詩曼（阿佘）與譚耀文受訪時指22年前兩人曾合作《無名天使3D》，譚耀文指雖然多年未有合作，但再合作亦沒有隔膜。阿佘笑指當年角色潑辣，會逼對方打麻雀，不過今次就很斯文，問譚耀文現實中是否有試過和阿佘打牌，他指自己不敢挑戰，因為對方牌技高明，不過阿佘就踢爆其實是對方很忙，就連相約一班演員食飯也約了很久。

譚耀文爆太太是阿佘粉絲

劇中兩人演離婚的夫妻，但因工作會經常碰面，問兩人是否有親熱戲？譚耀文表示只有一場對方挨落膊頭的戲，至於是否太太不批准？他坦言太太也是阿佘的粉絲，應沒問題，又透露太太趁復活節假期正與女兒外遊，但自己要工作所以沒份，笑指會趁這段時間叫阿佘請食飯，又大爆拍攝時，對方早午晚三餐也萬歲，更試過一人請食一隻雞，阿佘指因開工辛苦，故慰勞大家，而譚耀文則是請飲奶茶咖啡。

佘詩曼演嚴肅法官背稿壓力大

阿佘之前表示演法官關係，所以在片場中要保持嚴肅，譚耀文指對方因有很多劇本要背，所以好緊張，阿佘也指因為有太多事情處理，所以唔得閒笑，問到是否有試過因被人騷擾背對白而發火鬧人？阿佘坦言為第一輯《新聞女王》拍攝時試過：「第一場外景現場報新聞，已經好緊張，啱啱開機就怕火燭嗰場，現場好多人，隔離啲記者要演記者嘅戲，但我又要對住鏡頭喺度背一啲新聞報道嘅稿，其他演員喺隔離不停講，我嗰下真係忍唔住話「可唔可以靜一靜？我真係唔得呀」，因為雜聲好多，但人哋都要演戲，但我嗰下真係忍唔住，因為唔記得晒自己講咩。」她坦言也有跟對方講不好意思，因自己很緊張。

另外，有網民擔心《正義女神》在現階段播出，有機會影響阿佘再奪視后的機會，她指最重要是觀眾欣賞作品：「獎項唔係話唔重要，係bonus，最緊要大家鍾意睇我哋部戲，其他嘢唔理咁多住。」