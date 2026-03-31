Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

正義女神｜佘詩曼被譚耀文讚牌技高明 曾大手筆一人一雞慰勞劇組 重提拍《新聞女王》曾因雜聲「發火」

影視圈
更新時間：11:15 2026-03-31 HKT
發佈時間：11:15 2026-03-31 HKT

佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、文頌嫻及馬貫東等昨晚（30日）到紅磡出席新劇《正義女神》首播，吸引大批粉絲到場支持，眾演員活動上行紅地氈進場。

佘詩曼譚耀文相隔22年再續緣

佘詩曼（阿佘）與譚耀文受訪時指22年前兩人曾合作《無名天使3D》，譚耀文指雖然多年未有合作，但再合作亦沒有隔膜。阿佘笑指當年角色潑辣，會逼對方打麻雀，不過今次就很斯文，問譚耀文現實中是否有試過和阿佘打牌，他指自己不敢挑戰，因為對方牌技高明，不過阿佘就踢爆其實是對方很忙，就連相約一班演員食飯也約了很久。

譚耀文爆太太是阿佘粉絲

劇中兩人演離婚的夫妻，但因工作會經常碰面，問兩人是否有親熱戲？譚耀文表示只有一場對方挨落膊頭的戲，至於是否太太不批准？他坦言太太也是阿佘的粉絲，應沒問題，又透露太太趁復活節假期正與女兒外遊，但自己要工作所以沒份，笑指會趁這段時間叫阿佘請食飯，又大爆拍攝時，對方早午晚三餐也萬歲，更試過一人請食一隻雞，阿佘指因開工辛苦，故慰勞大家，而譚耀文則是請飲奶茶咖啡。

佘詩曼演嚴肅法官背稿壓力大

阿佘之前表示演法官關係，所以在片場中要保持嚴肅，譚耀文指對方因有很多劇本要背，所以好緊張，阿佘也指因為有太多事情處理，所以唔得閒笑，問到是否有試過因被人騷擾背對白而發火鬧人？阿佘坦言為第一輯《新聞女王》拍攝時試過：「第一場外景現場報新聞，已經好緊張，啱啱開機就怕火燭嗰場，現場好多人，隔離啲記者要演記者嘅戲，但我又要對住鏡頭喺度背一啲新聞報道嘅稿，其他演員喺隔離不停講，我嗰下真係忍唔住話「可唔可以靜一靜？我真係唔得呀」，因為雜聲好多，但人哋都要演戲，但我嗰下真係忍唔住，因為唔記得晒自己講咩。」她坦言也有跟對方講不好意思，因自己很緊張。

另外，有網民擔心《正義女神》在現階段播出，有機會影響阿佘再奪視后的機會，她指最重要是觀眾欣賞作品：「獎項唔係話唔重要，係bonus，最緊要大家鍾意睇我哋部戲，其他嘢唔理咁多住。」

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
施明離世享年74歲 兒子李泳漢遺憾未能送別媽媽：仲想同佢走埋落去
施明離世享年74歲 兒子李泳漢遺憾未能送別媽媽：仲想同佢走埋落去
影視圈
11小時前
青馬大橋的士爆胎停慢線捱巴士撞 司機乘客不治 巴士車長涉危駕被捕
01:08
青馬大橋2死車禍｜的士爆胎停慢線捱巴士撞 司機乘客雙亡 巴士車長涉危駕被捕
突發
6小時前
大快活長者優惠強勢回歸！復活節長假一連十日 憑咭即享$6現金折扣
大快活長者優惠強勢回歸！復活節長假一連十日 憑咭即享$6現金折扣
飲食
20小時前
的士4.1起須提供電子支付 司機唔收點算好？信用卡要畀手續費？ 一文睇清8大Q&A
的士4.1起須提供電子支付 司機唔收點算好？信用卡要畀手續費？ 一文睇清8大Q&amp;A
社會
4小時前
東張西望｜30歲港女上交友APP遭騙財騙色 惹性病兼被呃7萬 佗前男友BB遭報復？
東張西望｜30歲港女上交友APP遭騙財騙色  惹性病兼被呃7萬  佗前男友BB遭報復？
影視圈
13小時前
葵廣地標糖果舖結業！開業20年專賣散裝涼果/零食 1原因不傳給仔女 熟客排長龍告別「係好多街坊嘅童年」
葵廣地標糖果舖結業！開業20年專賣散裝涼果/零食 1原因不傳給仔女 熟客排長龍告別「係好多街坊嘅童年」
飲食
23小時前
85歲何守信夫婦搭巴士被捕獲近況曝光 退休多年生活低調曾戀汪明荃轟動一時
85歲何守信夫婦搭巴士被捕獲近況曝光 退休多年生活低調曾戀汪明荃轟動一時
影視圈
21小時前
女子向英女王、特朗普、安倍晉三追討逾百萬億元 庭上自稱出名設計師 被拖欠「清朝啲金廿幾箱」 官：「我取消你嘅傳票申請！」
01:36
女子向英女王、特朗普、安倍晉三追討逾百萬億元 庭上自稱出名設計師 被拖欠「清朝啲金廿幾箱」 官：「我取消你嘅傳票申請！」
社會
22小時前
激罕茶錢優惠！利東集團週年慶 茶錢震撼價位位$3 全線分店適用
激罕茶錢優惠！利東集團週年慶 茶錢震撼價位位$3 全線分店適用
飲食
16小時前
全紅嬋︱受訪爆2025年受體重困擾 情緒失控：每天只吃一餐仍居高不下
00:39
全紅嬋︱受訪爆2025年受體重困擾 情緒失控：希望大家不要再罵我︱有片
即時中國
18小時前