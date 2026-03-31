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施明離世享年74歲 兒子李泳漢遺憾未能送別媽媽：仲想同佢走埋落去

影視圈
更新時間：00:53 2026-03-31 HKT
發佈時間：00:53 2026-03-31 HKT

李家鼎前妻施明日前突然病情急轉直下，最終因肺炎離世，享年74歲。施明的兒子李泳漢向傳媒證實媽媽的死訊並說：「我仲想同佢走埋落去，唔係想送佢最後一程。」

施明曾不慎在家中跌倒令頭部重創

施明曾於2022年12月不慎在家中跌倒，意外令頭部重創，需要接受開腦手術，並留院接受治療一年，終於可以出院跟家人團聚。多年來照顧母親的李泳漢憶述施明生前狀況，一度泣不成聲：「其實媽媽一直有Keep住去醫院例行檢查，近年都冇咩大問題，通常住幾日就可以出院。」

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李泳漢連媽媽最後一面都見唔到

李泳漢續指今次媽媽因血壓有少許高而入院：「大約一星期前左右，突然接到醫院打電話嚟，話佢嘔嘅時候，啲嘔吐物落咗個肺，搞到含氧度好低，要即時插喉幫助呼吸，如果唔係就抖唔到氣，之後情況都一直好穩定，仲以為可以好快甩咗條喉返屋企，點知嗰日清晨突然接到醫院電話，話我阿媽唔得、搶救緊，叫我快啲趕去醫院，結果去到佢已經走咗，我連最後一面都見唔到。」

李家鼎驚聞噩耗傷心難過

李泳漢表示媽媽未有留下遺言時：「其實喺2024年尾，媽媽經歷過一次生死邊緣，當時佢因為尿道塞咗，細菌入血令身體好多器官衰竭，結果一個月內做咗3次開腦手術，連醫生都叫我哋做好心理準備，但我阿媽好厲害，完全冇放棄過治療，奇迹地出到院。之後身體冇試過再有大問題，今次諗住佢可以大步檻過：估唔到反而會咁。」李泳漢形容施明是一個偉大的母親，為了兒子未有再改嫁：「我仲想同佢走埋落去，唔係想送佢最後一程。佢從來冇放棄過仔女，任何委屈都自己吞晒落肚。佢真係好有愛心，完全視狗如命，由細到大屋企都養狗，佢成日同我講狗係好有靈性，比起人更加忠心。佢當啲狗係仔女咁，話佢哋係啞巴小孩，要對佢哋多啲耐性同特別關心。」李泳漢透露已通知父親李家鼎：「阿爺（李家鼎）會同佢（李泳豪）講。（爸爸係咪好傷心？）當然好傷心，佢第一個反應『吓』咗一聲，當然都係接受唔到，唔能夠相信呢個事實。」

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