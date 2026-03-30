TVB賺5900萬業績亮麗 紐約電視電影節7項提名相輝映｜原來視咁的

上星期三TVB公布業績，該公司行政主席許濤落實早前預告的盈喜，公司扭虧為盈股東應佔溢利為港幣5900萬元，EBITDA為港幣3.65億元。在傳統電視業務上，翡翠台於大灣區收視稱冠，單是廣東省每月觀眾便逾2000萬，至於本地電視觀眾則獨領風騷佔全港79%，每星期達490萬人收看，電視廣告收入較去年上升15%。至於該公司近年苦心經營的數碼媒體更有長足增長，數碼廣告收入增加22%，媒體每月活躍用戶逾1.8億，觀看次數近70億。而未來目標是藉微短劇及藝人資源將IP變現，增加收入。

《2025父親節》的宣傳片獲大會認同，入圍電視台/形象宣傳片組。

TVB扭虧為盈股東應佔溢利為港幣5900萬元。

數字永遠不會呃人，面對TVB如此強勁且亮麗業績，就是有人不信邪。一班網絡haters、打手紛紛開動，而他們的說法自然不值一哂。KOL「飛天爺爺」亦看不過眼開post撻伐，獲不少網民留言支持。拆穿這類打手伎倆，不外乎三道板斧，包括「搬龍門」︰同一項題材由別人拍的稱為「致敬」，到TVB手上就會變成「無創意」；接住一招「口是心非」︰這班haters明明晚晚追看TVB劇，但就無睇過都話隔籬飯香；最後一招「先射箭後畫紅心」︰無論結果如何，他們都會以歪理自圓其說。譬如隔籬台收視不到1點時，就會轉移視線話「套劇網絡點擊好好」云云，達到「公我贏、字你輸」目的。警察成日都話騙徒手法層出不窮，確實沒有說錯。

新聞部成績亦同樣斐然，《新聞透視：宏福苑五級火》及《新聞透視：詐騙園進化》分別入圍時事節目組別及公共事務節目組別。

《2025香港小姐競選決賽》的舞台設計亦收到國際影視圈的關注，成功獲提名製作設計/美術指導組別獎。

更打臉的是TVB繼業績後再傳喜訊，上周五國際影視圈年度盛事「2026紐約電視電影節」公布入圍名單，TVB在劇集及綜藝項目共獲7項提名。睇返入圍名單就有TVB王牌劇《新聞女王2》於劇集組獲提名，別具創意的《女神配對計劃》獲綜藝節目組別提名。至於新聞部亦不遜色，《新聞透視：宏福苑五級火》及《新聞透視：詐騙園進化》分別入圍時事節目組別及公共事務節目組別，印證該台對民生事務的專注與關心，亦為近日革新的「TVB新聞+」注入強心針，證明TVB新聞又快又新又準之外，在專題新聞的分析獨到，追料夠深入。同時間《刑偵12》、《2025父親節》的宣傳片亦獲大會認同，分別入圍電視劇宣傳組別及電視台/形象宣傳片組，可謂並駕齊驅。不能不提的是《2025香港小姐競選決賽》以華麗的舞台設計，成功獲提名製作設計/美術指導組別獎。面對TVB派出如此驕人的成績表，教一班haters情何以堪，又可以作何辯解？

TVB擬改名為「無綫集團有限公司」，以反映現在的多元化業務。

計劃改名「無綫集團」

順帶一提，在業績大會上行政主席許濤同時宣布，電視廣播有限公司董事局建議將公司英文名稱由「Television Broadcasts Limited」更改為「TVB Limited」，中文名亦由「電視廣播有限公司」改為「無綫集團有限公司」，能否成事仍有待稍後舉行的TVB股東周年大會通過作實。相信董事局是希望透過改名，真實反映TVB的多元化業務，並不止限於單一電視廣播業務。