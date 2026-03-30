張敬軒韓國飛來橫禍幸有驚無險 因另有約不在英皇騷名單 : 正爭取放生 安撫歌迷會預留門票等最新消息

張敬軒（軒公）、陳蕾、廖子妤今日（30日）到銅鑼灣出席品牌活動，而VIVA隊長Carina （李晞彤）亦有現身。放了6個月假的軒公指自己肥了10KG，笑言人生第一次體重見到8字頭，現要積極減肥。

張敬軒遲10分鐘落車就壓正

軒公指雖然放假，不過仍有工作，又自爆早前到韓國的首爾和濟州拍MV，在最後一日遇到驚險事情，事緣他當日落車去買手信，座駕停泊在街邊，但停泊期間整個大樓的金屬棚架壓在他的座駕上：「部車成個車頂冧咗，成個棚重量我諗以噸計，我遲10分鐘落車就壓正，華仔（經理人）喺架車度，佢係倖存者，同另一個同事坐咗我平時個位，車頭就冇咗救唔返，佢哋話都total loss，佢一返嚟即刻去還神。（我）一返到嚟即刻搵屋企人食飯，有種心有餘悸。」他指出外工作都會特別小心，也會做好安全措施，而今次雖有意外，但幸好已完成拍攝：「都係福氣嚟，成個車頂玻璃碎晒，因為平時佢（華仔）坐車頭，所以感恩感恩感恩，一切嘢都會好嘅，當係好兆頭，大難不傷，必有後福！」又指經歷此事之後即時與同行同事吃「定驚飯」。

軒公想跟Gin Lee飆歌

軒公又透露正籌備在今年開演唱會，現在各方面條件也齊備，又指之前做了很多種類演唱會，但自己想再做中樂團。提到軒公暫未在「25+ 英皇群星演唱會」的名單上，他解釋因早已簽了其他表演合約，其他英皇藝人如陳偉霆、謝霆鋒、容祖兒等的檔期也是要拉上補下才有期：「好多人都要劇組或拍緊綜藝或音樂節目讓路，唯獨是我哋呢邊因為已經有合約，同埋主辦已經訂好晒場地，所以而家傾緊，想開心咁做到場騷。因為我都覺得公司咁大嘅騷，自己都好期待，所以爭取緊，希望最尾公司同客戶可以傾得掂。」他又謂若可參與，自己會想同未合作過的Gin Lee一起飆歌。提到他的粉絲因為買了門票之後才發現名單沒有他，為此感到生氣，軒公指因今次要調度的藝人實在太多：「同埋個檔期係一攞到就已經要埋班去做嘢，好多artist嘅期都要就，唔止我一個，我今日都想俾啲明確消息，如果我啲fans想睇我嗰part，大家hold一hold先，等我最新消息。希望客戶放生我，我哋就可以成行。歌迷會有預留小小飛，所以大家唔使太擔心買唔到飛。」

張敬軒新目標 : 孝順父母

軒公早前因感冒需要用噴劑以致聲沙，現時已差不多好返，他指張媽媽叫他食魚油：「我懷疑佢係《警訊》成日俾人呃嗰啲阿太，喺街度聽到人哋話呢隻好，但經歷過韓國今次呢單，我俾自己2026年新目標，做一個孝順父母、唔好駁嘴，愚孝都係咁話。」

Carina@VIVA將單飛出歌

同場的Carina受訪時指今次是首次一個人做訪問，大呼「好驚」，她透露稍後將有新挑戰就是單飛出歌，所以心情頗緊張，但也感激公司給予機會，她指隊友們都很支持她，又謂就算單飛也不會影響女團工作，因VIVA在心中佔很重要的位置。

Carina受訪時指今次是首次一個人做訪問，大呼「好驚」。

她透露稍後將有新挑戰就是單飛出歌。

又謂就算單飛也不會影響女團工作，因VIVA在心中佔很重要的位置。