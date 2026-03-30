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安祖蓮娜祖莉性感登陸上海 舒淇微露Bikini Bra勁噴血 東西方女神世紀同框

影視圈
更新時間：22:16 2026-03-30 HKT
發佈時間：22:16 2026-03-30 HKT

荷里活性感女神安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）昨晚（29日）現身上海藝倉美術館，出席其代言化妝品牌活動。這是安祖蓮娜自2014年到上海宣傳電影《黑魔后：沉睡魔咒》之後，再度來華。

舒淇主動讓位

安祖蓮娜更難得與華裔性感女神舒淇在活動上世紀同框，二人同樣擁有性感朱唇，而且同是由演員轉型做埋導演，兩位女神的確擁有不少相似之處。而當晚她們亦同樣以西裝造型現身，安祖蓮娜穿上白色絲質西裝，搭配火辣紅唇，極具優雅鬆弛感，兼自帶巨星氣場。舒淇則選穿黑色西裝，內搭黑色恤衫卻不扣胸前鈕扣，露出內裏同色性感bikini bra，帥氣中略帶性感。兩位女神與著名時裝設計師Haider Ackermann合照時，舒淇更主動讓位，讓安祖蓮娜與好友Haider可以拍住影相，高情商表現獲大讚。

而安祖蓮娜的氣質和氣場亦令場內一眾時尚博主為之傾倒，紛紛表示「激動到希望將來能訪問她」。除了東西2大性感女神之外，大會亦邀得新疆美女紅星古力娜扎，以及早前在香港熱播的陸劇《歡樂茶飯》之男主角李昀銳等嘉賓出席盛會，星光熠熠。

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