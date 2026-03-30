陳偉霆孖霆鋒徒弟「25+ 英皇群星演唱會」比舞 祖兒及阿嬌誓言唱足兩場 劉偉強特意打造雙舞台設計

由英皇娛樂主辦的「25+ 英皇群星演唱會」，自公布以來反應熱烈，5月4日場次即日售罄，終極加場5月3日將於明天（3月31日）上午10時正式公開發售。

劉偉強照顧全方位觀眾

演唱會總監製劉偉強繼上次透露兩場演唱會無論陣容抑或內容都絕大部分保留原汁原味，今次再次披露演唱會詳情：「演唱會在舞台設計上也花上心思，為了讓現場超過四萬名觀眾都能夠全程投入，特意打造 「主舞台+副舞台」 雙舞台的設計，副舞台完全照顧到企位、後排及較高位置的觀眾，藝人於不同舞台表演，每個位置都可以是焦點所在，全方位提升觀眾視聽感受。」

Mani透露用上過百名舞蹈員

英皇娛樂營運總裁霍汶希（Mani）透露：「陳偉霆（William）本來5月入了劇組，他特別作出協調抽空回港參與5月3日的演唱會，更會與世界跆拳道錦標賽冠軍、霆鋒徒弟林秋楠在台上『比舞』，一定令人感到耳目一新！」Mani更笑言今次演唱會不惜工本，演唱會分為數個篇章，每個篇章都有其獨立主題及驚喜。其中有些更用上過百名舞蹈員，單單是該篇章都儼如一個大型演唱會！祖兒及阿嬌都剛剛在社交媒體出post，祖兒透露由於歌曲太多遇上選擇困難症，依家唱足兩場可以多揀多啲金曲滿足fans要求；阿嬌則表示Twins會有一名「25+演唱會」限定版新成員加入，請Fans 5月3日及4日敬請期待。

演出詳情

活動日期：2026 年 5 月 3及4 日

活動時間：7:00 PM

地點：KAI TAK STADIUM (啟德體育園主場館)

票價：HKD $1680 / $1380(企位/座位) / $980 / $680

5月3日場次開售日期

26 MAR 11AM: Klook 優先訂票

30 MAR 12NN: 恒生信用卡率先搶飛 （快達票HK Ticketing）

31 MAR 10AM: 演唱會公開發售 （快達票HK Ticketing、大麥）