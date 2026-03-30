廖子妤預告贏影后點樣慶祝︰會結婚 陳蕾張羅金像獎戰衣好頭痕

廖子妤、陳蕾（30日）一同出席品牌活動，陳蕾笑指一到場就傾養生話題。廖子妤憑電影《像我這樣的愛情》角逐本屆金像獎「最佳女主角」，而陳蕾主唱的《普通人》就角逐「最佳原創電影歌曲」，廖子好形容陳蕾是好姊姊，替她高興。陳蕾表示，雖然連續第3年登上金像獎舞台，仍覺緊張，「因為台下坐住嘅觀眾係再前輩啲，平時難見到。（你有經驗）我都以為係，當你行近啲……我盡量唔望前面坐住啲咩人，否則好易聲都緊埋！」

廖子妤盧鎮業旅行慶生

對於金像獎得獎機會，廖子妤稱互相支持，抱平常心。陳蕾正張羅「戰衣」，希望配合《女孩不平凡》展現不平凡一面。廖子妤明日（31日）迎36歲生日，笑指不要特別提起，稱明天與男友盧鎮業（小野）去旅行慶祝。是否預支蜜月？她笑說：「唔係，我而家咁好，梗係做嘢先！預支蜜月……都好嘅，（男友到時求婚？）唔好搞啲咁嘅嘢！」問她若成為影后會不會結婚慶祝？她反問為何結婚是慶祝活動，再笑說︰「會結婚慶祝！」指外界比親戚更關心她的婚期。

提到生日願望，廖子妤希望世界和平，人人有工開，對於日前楊偲泳、林千渟為她和談善言慶生，林千淳親手為她們製作蛋糕；廖子妤解釋自己跟談善言生日日期相近，多年來也會一起慶祝，笑指十年前眾人的話題多是戀愛煩惱，「而家變咗養生話題。」