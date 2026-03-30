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吳雨霏闊別樂壇9年 《The Present Concert》4.25登大銀幕

影視圈
更新時間：19:45 2026-03-30 HKT
發佈時間：19:45 2026-03-30 HKT

香港環球唱片為慶祝旗下新藝寶品牌踏入40周年，破格推出一連串限定企劃《MULTIVERSE OF CINEPOLY 40TH ANNIVERSARY》，先由闊別樂壇九年的吳雨霏打頭陣，推出「精選套裝」，率先將《The Present Concert》音樂會搬上大銀幕，引入戲院演唱會體驗；特別舉辦「吳雨霏之夜 Cantopop Party」，延續粉絲熱情；除此以外，更乘勢追擊聯同便利店打造史上首個「便利店限定音樂體驗」，推出2CD精選專輯再加上限量編號紀念品。

吳雨霏音樂會限定一日上映

闊別樂壇九年的吳雨霏（Kary Ng）再度重返，這次不是演唱會舞台，而是銀幕重逢。吳雨霏《The Present Concert》將於4月25日百老匯PREMIERE ELEMENTS限定一日上映，戲院版特別以影院級音效重現Kary的代表歌曲，讓樂迷享受前所未有的演唱會戲院體驗。吳雨霏的精選套裝不但附送戲院門票，更包括Cantopop Party通行證及精選版2CD代表作。電影放映後，粉絲憑Cantopop Party入場券可參加 After Party，現場設DJ打碟環節，將Kary經典金曲重新混音編排—— 從聆聽到狂歡，串連過去與現在的「Kary宇宙」。

除了演唱會戲院體驗及Cantopop Party，音樂體驗三部曲亦包括精選版2CD，匯集吳雨霏於新藝寶年代的代表金曲，融入「MULTIVERSE多元宇宙」系列，每套產品還附有獨一無二限量編號紀念品，象徵每位收藏者與吳雨霏音樂旅程的獨特連結。

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