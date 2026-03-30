《First Love初戀》女神滿島光宣布結婚懷孕雙喜臨門  離婚10年再嫁小8歲混血男模

憑日劇《四重奏》、《First Love初戀》、電影《惡人》等作品爆紅的40歲氣質女星滿島光今日（30日）突然在IG宣布再婚，與比她小8歲模特兒淺野啓介登記結婚，更連隨公布懷孕喜訊。

滿島光IG宣布喜訊

滿島光在IG上載了二人的共同聲明，聲明中寫道：「今天我們有一個消息要宣布。淺野啓介和滿島光已經提交了結婚登記，正式成為夫妻。而且，我腹中正在孕育着新生命。在大家的支持和溫暖的祝福下，我們現在將身心健康放在首位，努力讓每個人都充滿幸福和奇蹟的奇蹟。」

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滿島光丈夫是誰？

滿島光的新婚夫婿淺野啓介現年32歲，憑藉有型外表和180cm身高在模界走紅，並獲國際知名模特兒經理人公司Next Management簽約，在紐約和日本時尚界發展，曾為多個知名時尚品牌拍廣告。淺野去年初更曾為香港女歌手歸綽嶢的MV《I tried…》擔任男主角。

滿島光離婚10年

2010年，當年年僅24歲的滿島光曾與導演石井裕也結婚，二人因合作電影《蜆貝小小姐》結緣，二人僅交往1年半便閃婚，但婚姻只維持了6年。離婚後，滿島光因拍攝電影《海邊的生與死》，而與比她小4歲的瑛太弟弟永山絢斗撻着。不過他們拍拖年多時間就傳出戀情不穩，2019年滿島光在節目上自爆單身，暗示已與永山分手。

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