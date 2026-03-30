前AKB48服部有菜疑洩9男女偶像「私密片」爆全裸做一事 影片瘋傳7500萬人睇鈴木悠仁「偶像失格」

昨日（29日）有網民在社交平台爆料，指多名男女偶像涉未成年吸煙、飲酒，甚至全裸玩野球拳（猜拳遊戲）。文中更點名鈴木悠仁、鈴木久留美、深田龍生、田口愛佳、浮所飛貴、山根涼羽、元木湧、武藤小麟、向井地美音等9名分別來自STARTO組合ACEes、B&ZAI、著名女團AKB48的男女偶像。爆料人更指ACEes成員深田龍生與AKB48向井地美音秘密同居，事件引起日本全網關注。

田口愛佳拍片出現男聲

涉及男女偶像的帖文附有兩段視頻，影片在短時間內已吸引7,500萬人瀏覽。片中可見同在9月初生日的鈴木悠仁和鈴木久留美在公寓玄關處親密擁抱，女方看似飲醉，行路要男方攙扶，鈴木悠仁則一邊扶着鈴木久留美一邊在吸電子煙。

鈴木悠仁和鈴木久留美及後迎接乃木坂46成員佐藤璃果進屋，佐藤帶了日本酒和香水做禮物，估計是為兩位壽星慶祝生日而聚會。據指負責拍片的是田口愛佳，片中隱約聽到一把男聲，有網民認出是深田龍生。

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而鈴木悠仁和鈴木久留美目前同為21歲，現未確定影片在何時拍攝。但有眼利網民指出，片中佐藤璃果的髮型跟她在2024年9月4日某場活動上的髮型甚為相似，估計當日在活動後，趕去為鈴木悠仁和鈴木久留美慶祝20歲生日。日本政府已於2022年將成年年齡下調至18歲，但法例規定合法吸煙、飲酒、賭博年齡仍是20歲。而9月5日生日的鈴木悠仁當日尚未滿20歲，故懷疑他涉及未成年吸煙飲酒。

鈴木悠仁深切反省中

而鈴木悠仁昨晚（29日）在官方blog上道歉，他寫道：「各位粉絲，這一次因為我輕率的行動，讓大家擔心了，我真的感到非常抱歉。作為一名偶像，我卻沒有表現出應有的自覺與行為，我正在深切反省中。」

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至於在爆料文中被提及的向井地美音和武藤小麟，則在Weverse上澄清。向井地美音說：「一醒來就發生了完全莫名其妙的事，到現在還搞不清狀況。關於被提到我名字的部分，我真的很想問為甚麼？」武藤小麟則怒稱：「這根本不是我啊！我平白無故被造謠太慘了，真想起訴他們。」

服部有菜社交帳號疑被盜

至於影片外流疑似是前AKB48成員服部有菜的私人帳號被盜，服部有菜昨日在X發文證實此事。不過就有八卦網站直指服部有菜可能蓄意外洩片段，該網站指有網民懷疑服部有菜因在2022年被爆與男友的接吻片段，疑事件導致她同年年底從女團畢業，於是密謀洩露前隊友「偶像失格」之證據作為報復。