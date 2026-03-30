草蜢突襲粉絲戲院聚會送驚喜 夾定紅館騷打Call手勢 配搭喜慶Dress Code鬥跳唱

草蜢將於4月26日起，於紅館舉行七場「GRASSHOPPER THREE IN LOVE草蜢演唱會2026」，密鑼緊鼓閉關綵排之際，日前突擊尖沙咀戲院，現身Fans包場睇之前「RE：GRASSHOPPER CONCERT 草蜢演唱會」Blu-ray聚會。與全場Fans在觀眾席一齊又唱又跳、揮動手燈、應援名牌和橫額，三小時足本播放，猶如置身草蜢專屬CantoPop Disco般震撼。草蜢更即場向Fans下「打Call密令」和Dress Code，約定月底紅館演唱會全場一齊玩！

草蜢感動Fans自發包場睇演唱會

蔡一智說：「我哋今日嚟戲院睇我同二少（蔡一傑）花咗好長時間去剪輯，啱啱推出嘅『RE：GRASSHOPPER CONCERT 草蜢演唱會』Blu-ray 碟。喺studio剪片或者屋企睇片都只係一般螢光幕，但今日就唔同，嘩，戲院大銀幕呀！」又笑言：「你知啦，我哋好少拍電影㗎嘛，能夠上戲院真係一件好開心嘅事 ！」Fans自發包場在戲院睇演唱會，令草蜢好感動，他說：「佢哋真係好錫我哋，非常多謝草蜢嘅『Family』（如家人般的朋友），所以我哋嚟畀返驚喜佢哋！」

蔡一傑（傑少）說：「睇到自己喺大銀幕上，好好Feel，好似睇4D！」蘇志威說：「現場尖叫聲大過戲院音響，厲害！」蘇志威說：「同Fans一齊睇我哋嘅演唱會，今日呢個體驗好開心！」蔡一智揚言：「睇完Blu-ray 嘅Fans入場睇紅館全新演唱會仲開心，因為我哋真人仲靚仔呀！」

蔡一智透露$780定為「寵粉區」

倒數不足一個月，草蜢將再踏紅館舉行全新演唱會，蔡一智向Fans下「打Call密令」，說：「今年入場睇紅館『THREE IN LOVE 草蜢演唱會2026』嘅觀眾，當我哋唱《永遠愛著你》，你哋就拖住隔籬嗰位觀眾，無論識唔識，都拖手和舉起手大合唱，大家記住我哋今年嘅暗號，讓成個紅館充滿LOVE ！」傑少預言單身Fans可能「拖出好姻緣」。而蘇志威就溫馨提示入場觀眾Dress Code，說：「希望大家衣著打扮以紅色、粉紅色『喜慶』色系！」蔡一智透露$780票價位置設定為「寵粉區」，預告有驚喜！至於外傳草蜢每場特別嘉賓名單，蘇志威大賣關子，說：「總之佢哋都係重量級！」