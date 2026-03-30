金像獎2026｜「影后級」衛詩雅惠英紅對撼爭女配 杜德偉林家熙造型照曝光 首躋身男配5強

「第四十四屆香港電影金像獎」頒獎禮於4月19日假香港文化中心舉行。大會今日發布「最佳男配角」候選人陳湛文、袁富華、黃又南、林家熙與杜德偉，及「最佳女配角」候選人鄧濤、惠英紅、衛詩雅、鮑起靜和滕麗名的造型照。

袁富華成攔路虎

憑《翠絲》先後奪金馬獎及第38屆金像獎「最佳男配角」，其後再憑《水餃皇后》摘下金雞獎殊榮，成為華語影壇「三金男配角」的袁富華，今屆憑「糖水伯」一角再度角逐金像獎男配。他在《水餃皇后》中以貼地的演出勾勒基層人物的幽默與韌性，真摯動人。，而入行四十多年，演出經驗豐富的杜德偉，早前憑《風林火山》勇奪「香港電影導演會」頒發「最佳男配角」，再憑同一部戲首次角逐金像獎。深不可測、充滿城府的「李文狄」令觀眾留下深刻印象。

陳湛文、黃又南再接再厲

曾於第22屆金像獎雙料角逐「最佳新演員」的黃又南，事隔多年憑《再見UFO》首度入圍「最佳男配角」，演活一個外表吊兒郎當，內心暗藏遺憾的角色。曾憑《三夫》和《飯戲攻心》獲「最佳新演員」及「最佳男配角」提名的陳湛文，今屆以《UFO離奇命案》問鼎「最佳男配角」，他飾演捲入離奇案件的關鍵人物，既要直面「外星疑雲」，亦要承受旁人對其信念的質疑與壓力，角色內心充滿矛盾。至於新生代演員林家熙憑《拼命三郎》首次躋身「最佳男配角」五強，「石頭」一角的肢體表演，配合細緻情感，脆弱、倔強盡情流露，令觀眾眼前一亮。

影后鮑起靜屢次問鼎「最佳女配角」

今屆入圍「最佳女配角」的其中三位演員，過去都曾奪得影后殊榮。已曾三度封后、並兩度贏得「最佳女配角」的惠英紅，今屆憑《水餃皇后》再度入圍，以一貫利落而深情的演技，將角色對家庭與尊嚴的執著細緻展現。曾於第28屆榮登影后寶座的鮑起靜，亦曾屢次問鼎「最佳女配角」。她在《風林火山》演出爽直毒舌的槍械專家「歡姐」，戲份不多卻甚為搶鏡。上屆憑《破．地獄》首奪「最佳女主角」的衛詩雅，在《再見UFO》中飾演與奇幻事件糾纏的都巿女子，在荒誕的遭遇中逐步直視內心的恐懼與遺憾。她那輕巧而富節奏感的演技，令她再度入圍角逐最佳女配。

滕麗名重返大銀幕

早年參演多部電影，其後主要活躍於電視界的滕麗名，今次憑《尋秦記》重返大銀幕。她以成熟穩定的演技將外冷內熱的「善柔」一角重現觀眾眼前，角色豪氣與柔情並重。

鄧濤前途無限

憑演出首部電影《女孩不平凡》即雙料入圍本屆「最佳女配角」及「最佳新演員」的鄧濤，飾演陪伴女主角成長的重要角色，以真摯含蓄的演技帶出一個女生如何在質疑與壓力之下找到自我位置。