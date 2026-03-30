黃婧靈激讚368層酥皮蛋撻「滋味不凡」 自爆《魔音》落選照搵周吉佩惡補音準

飲食節目《美食新聞報道》，本周一、二、四、五晚8點TVB Plus（82台）播映。今晚（30日）黃婧靈（波波）跟蔡景行（行仔）來到九龍城，今次目標並非泰國菜，而是近期網上熱烈討論的酥皮蛋撻，標榜為「非一般的蛋撻」。蛋撻款色繁多除傳統原味外，還有開心果堅果、朱古力及伯爵茶等口味。他們分別選了開心果堅果撻及368層酥皮原味蛋撻，波波說︰「佢哋一日最多試過賣成600幾隻，全部都係師傅自創，我就最想有紫薯味。」他們異口同聲大讚368層酥皮滋味不凡，包含外層脆內層鬆化兩種口感，而蛋香撲鼻而來。行仔自言本來是牛油皮蛋撻支持者，但這款酥皮集牛油皮的香及酥皮的鬆化於一身。

波波孖行仔食「非一般的蛋撻」。

二人見到蛋撻都行唔郁！

波波同行仔大讚滋味不凡。

開心果堅果撻及368層酥皮原味蛋撻十分吸引！

波波盼擺脫「魔音」惡名

波波雖然於真人騷節目《魔音女團》16強止步，知恥近乎勇她依然請來《中年好聲音》冠軍歌手周吉佩（吉吉）為自己惡補音準。吉吉看過波波的表演，讚她聲線及台風都不錯，只要改善一、兩粒音走音問題，便能擺脫「魔音」、「耳朵流產」的惡名。

波波搵吉吉惡補音準。

周吉佩讚波波聲線及台風都不錯。

吉吉細睇波波的表演。

鼎爺帶行仔食廚師發辦私房菜

此外，「識食之人」鼎爺李家鼎跟行仔去食一間由廚師發辦的私房菜，特色是兩位合伙人兼廚師均出身於三星級餐廳，單是這賣點已足夠行走江湖。鼎爺以過來身份講出經營私房菜難處，他說︰「最怕同一枱啲客，一個要鹹、另一個要淡。」首先上的是羊肚菌清雞湯開胃，以「法式吊湯」方法製作，主打湯底澄清且味濃。接下來是此店招牌菜「佛跳牆炸子雞」，用油份充足的三黃雞釀入鮑魚、花膠及海參製作而成。壓軸一道菜脆皮乳豬卷，將鮑魚、瑤柱、陳皮、臘腸、臘肉炒香後撈上糯米飯，再用乳豬起骨後包住餡料燒製而成，手工、心機及時間缺一不可。