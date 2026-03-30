「第47 屆十大中文金曲」部分獎項結果出爐 MC 衛蘭 Dear Jane各獲兩大獎 moon tang奪最佳進步金獎
更新時間：16:45 2026-03-30 HKT
發佈時間：16:45 2026-03-30 HKT
發佈時間：16:45 2026-03-30 HKT
年度樂壇盛事「第47屆十大中文金曲頒獎音樂會」將於4月24日，假東九文化中心劇院隆重舉行。活動今年以「全城傳情」為主題，冀藉金曲的動人旋律傳遞愛與關懷，同時以獎項表彰優秀的音樂人，推動本地流行樂壇持續發展。香港電台（港台）於本月分批公布多個獎項結果，以創新且驚喜的形式向得獎者送上喜訊，並透過社交媒體播放短片，與全城分享喜悅。
今日港台公布的部分得獎名單如下︰
「優秀流行歌手大獎」（部分）排名不分先後，由張天賦以及衛蘭獲得。
三首「十大中文金曲獎」，包括張天賦的《懷疑人生》由Wilson Chow作曲以及林若寧作詞；衛蘭的《The Best Version Of Me》，由Kudos Lam作曲，黃偉文作詞；以及Dear Jane的《你流淚所以我流淚》，由成員Howie作曲，陳詠謙作詞。
最佳進步獎金獎由moon tang奪得，銀獎為林愷鈴以及銅獎得主是黎展峯。最佳樂隊／組合獎（部分）金獎為Dear Jane。
數項大獎留待音樂會揭曉
「第47屆十大中文金曲」至今已公布六大獎項的結果，包括：「優秀流行歌手大獎」、「十大中文金曲獎」、「優秀流行華語歌曲獎」、「最有前途新人獎」、「最佳進步獎」、「最佳樂隊／組合獎」。至於「CASH 最佳創作歌手獎」、「最佳中文唱片獎」、「全球華人至尊金曲獎」、「最優秀流行男／女歌手大獎」及「金針獎」，將留待「第47屆十大中文金曲頒獎音樂會」中揭曉。
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