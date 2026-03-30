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Ian踩足8小時同hellosss歡聚 割愛送錄音手稿兼親手餵食蛋糕

影視圈
更新時間：15:44 2026-03-30 HKT
發佈時間：15:44 2026-03-30 HKT

MIRROR歌迷聚會《Hi MIRO！Garden Party 2026》昨天Ian（陳卓賢）主場，亦是今年「見面祭」第一位成員在麥花臣場館全開四面台，與超過1800位粉互動。節目於下午2︰30準時開始，Ian首先唱首本名曲《DWBF》進場，寵粉的他繞場一周與hellosss擊掌。除唱歌外，遊戲環節上，Ian選出10位幸運兒互動，「福利」包括與偶像自拍、簽名、摸頭殺、餵食餅乾、對望唱歌等。在繪畫環節中，4位粉絲在Ian唱新歌《花邊細胞》時寫生，完成後有Ian親自挑選心思禮物——他竟然把自己《再見 寧靜海》的錄音手稿送給粉絲，果然是一位暖男。

陳卓賢Deep Talk感人

來到Deep Talk環節，Ian形容其音樂作品大多數是呈現自己的心情及人生觀，又希望給予樂迷力量：「我都會經歷好多迷失、徬徨時候，要有堅強信念，記住當初點解會做呢樣嘢，自己內心真正想要嘅係乜嘢」 ；「所有嘢都會OK嘅，唔係避開唔開心嘅嘢，而係困難每日都會發生，心態好緊要，自己永遠係最支持自己嘅一個」；「《在遠方的你》其實係寫畀我自己，孤單時，內心嘅『小靈魂』就會保護我」；「生活總有唔同困難，希望大家聽我嘅歌時，可以有幾分鐘放鬆」；「只要出發點係正確，就相信自己，唔好咁易畀其他人影響」；「將來想同大家經歷一啲開心嘅回憶，記住你哋陪伴我行人生中好重要、好美好嘅一段路」。

陳卓賢想同hellosss歐洲草地「結婚」

司儀問到，如果歐洲有片大草地，想與fans有甚麼活動？lan竟然答：「結婚！史上最大型嘅婚禮」；「大家靜靜地坐低，唔准講嘢，坐佢兩三日」。司儀建議全場靜靜地凝望Ian，好好享受與Ian「五秒鐘的寧靜」。旁白君問Ian有沒有興趣玩發呆大賽，lan秒答：「我日日都玩緊。」原來Ian亦有幽默的一面。Ian稍作休息，便開始最後一個環節，他親手把花束送給每一位fans。

陳卓賢全開四面台

早前大會編寫的「十頁紙規條」引來網上熱烈討論，然而現場所見，Ian對粉絲寵愛有加，不單止細心聆聽粉絲說話，又禮貌地與粉絲輕輕握手，hellosss亦十分守秩序，沒有做出過份行為例如衝擊。由於有超過1800位粉絲，Ian完成派花環節，經已是晚上10:40。不少hellosss心痛偶像連續工作8小時會辛苦，擔心Ian疲倦及捱餓，不停為他打氣。不少hellossss都陪伴Ian工作到最後，他亦於凌晨接近01:00，在TG group感謝粉絲支持。

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