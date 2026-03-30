蔚雨芯傳再惹官非被指用「空頭支票」拖數 涉款項逾100萬無損富貴生活

32歲的TVB前女星蔚雨芯去年捲入醫學美容中心訴訟，被控告涉嫌詐騙一名股東投資共580萬元款項。官非纏身的蔚雨芯近日現身巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel Hong Kong），被見到孭住Hermès Birkin Cargo 25，官方定價約17萬港元，生活依然富貴。只是蔚雨芯昨日（29日）被傳媒爆料開空頭支票，疑再捲官非。

蔚雨芯被指游說投資

昨日有傳媒報道，近日收到讀者「X小姐」（化名）報料，指控蔚雨芯在商業活動認識後，游說夾份投資美容儀，之後X小姐發現蔚雨芯曾以類似手法搵人投資醫學美容中心，因感到不妥逐向蔚雨芯要求退錢，亦一度入稟法院，要求蔚雨芯交還相關款項，而蔚雨芯竟用空頭支票打發。

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X小姐向傳媒出示法庭文件，當中有電子報案中心記錄，兩張顯示由蔚雨芯簽名的支票，以及二人的對話截圖。在報案記錄中，見到內容指蔚雨芯在2025年5月曾兩度還款10萬元予X小姐，至於餘下的1,275,000元一直拖欠，有指蔚雨芯用賣樓做拖延還款理由。

蔚雨芯被指承諾清數

直到去年10月底，蔚雨芯表示於11月初將餘下全數還清，但支票在11月入數時被銀行退回。X小姐曾向銀行了解彈票一事，獲回覆指發票日期不全，又稱托收款項尚未收到，叫X小姐再入票。

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X小姐之後要求蔚雨芯將欠款直接轉賬到銀行戶口，但蔚雨芯稱由渣打經理安排跨行轉賬，可將退回的支票安排重新入票。X小姐指蔚雨芯之後改口稱由渣打經理安排入票，而銀行檢查支票後，沒有發現資料錯誤問題，卻再度發生彈票。X小姐稱蔚雨芯表示支票戶口被凍結，由於事件一直被拖延，X小姐決定報案控蔚雨芯涉嫌詐騙。

蔚雨芯手機號碼疑停用

X小姐去年曾入稟法院，要求蔚雨芯退還款項，法庭已在今年3月要求蔚雨芯歸還1,275,000元，包括協議的年利率計算利息。X小姐向傳媒提到事前不知道蔚雨芯捲入官非，涉以詐騙方式誘使他人投資醫學美容中心，當時只獲蔚雨芯邀請投資整美容儀，又稱有三個投資人，目標賺1億回本。X小姐現時與蔚雨芯透過律師聯絡，指對方回覆非常緩慢。而蔚雨芯過往與傳媒聯絡的電話號碼，被發現已經暫停。

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蔚雨芯賣樓蝕738萬

此外，蔚雨芯過往曾表示喜歡買樓投資，有指她於今年初放售面積2,389平方呎的屯門琨崙青玥琳洋房，套現2,000萬元，該單位於2021年以約2,738萬元購入，是次易手帳面損失738萬元。