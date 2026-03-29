Carina 海兒 戴祖儀 阿妹 「八婆」互寸 火花四濺 首次挑戰K歌獨唱戲《Nancy戀噏Show》｜名人雜誌

戴祖儀、海兒、阿妹@Lolly Talk、Carina@VIVA將首次挑戰K歌獨唱戲《Nancy戀噏Show》，分別演出主角Nancy，她們以「八婆」來形容Nancy，性格直率又誇張，令她們過足戲癮。4人獨立演出，雖然並不存在「爭戲」問題，但她們早前為舞台劇宣傳時就充滿火花，不時互相「傷害」，Carina衝口而出笑阿妹是「低級八婆」，阿妹即反擊她更低級，海兒自認是「御姐風八婆」，戴祖儀指Nancy有自己的影子，演起上來得心應手，4位各有風格的「八婆」，相信令觀眾十分期待。文：黃佩麗 圖：林賓尼

香港長壽音樂劇《我們的青春日誌》演出至今已跨越700場，劇中人物深受觀眾歡迎，身兼主創、導演及監製的陳恩碩有見及此，將該劇延伸創作「青春外傳劇場」系列，包括《Ko's Coffee的最後一小時》、《Nancy戀噏Show》和《仁德風暴》，三劇在去年推出後同樣大受歡迎，今年載譽歸來，當中K歌獨唱戲《Nancy戀噏Show》就找來戴祖儀、海兒、阿妹@Lolly Talk、Carina@VIVA分別演出主角Nancy，是4人首次演出獨腳戲，她們以「八婆」來形容Nancy這個角色，阿妹指雖有舞台演出經驗，但之前戲份不多又有其他演員，今次要獨挑大樑感壓力，她說：「我很欣賞Nancy直率的性格，有嗰句講嗰句，好爽，大家亦會看到Nancy成長，由自以為很懂戀愛，到後來明白在愛人之前要識得自愛。」海兒表示未演過類似角色，認為可從中發掘更多情感上的可能性，加上Nancy誇張的性格，在舞台上有很好的發揮空間。Carina表示很喜歡這個角色，但首次演音樂劇就是獨腳戲，要背對白又要記歌詞，非常緊張。

分享「出pool」心得



4人雖演出同一角色，但各有風格，Carina讚阿妹有種遲鈍的反應，可愛得來又蠢蠢哋，「八婆通常給人一種負面的感覺，但阿妹會令人覺得是『低級八婆』，意指她不是串、不是有心機，是有種天然呆的感覺。」阿妹即反擊Carina比她更低級，令旁邊食花生的海兒和戴祖儀哈哈大笑。海兒認為Carina是無害八婆，覺得其他3人外表都有攻擊性，但Carina其實溫柔，又笑她這天打扮得很反叛，Carina笑說：「我好像着得很反叛，其實我是扮壞，是低級壞女孩。」戴祖儀自言Nancy有她的影子，一樣直接和誇張，令她演起上來得心應手。海兒認為自己是「御姐風八婆」，「我有少少想做女皇feel，我把聲天生又比較沉，身形又比較大隻，講說話時無尾音，感覺上好似很有氣勢。」對於Nancy有很多「出pool」心得，4位單身女士亦各有心得，戴祖儀笑謂對入pool更有心得，自言現在長期處於暖水池，不想離開，加上身邊的姊妹全都有「男友力」，有事情找她們幫忙就可，所以遇到適合的對象再考慮。

海兒揭感情如抽盲盒



阿妹表示脫單叫出pool，是因為好似游水一樣，你不落場游水永遠都不會學識，即被其他3人笑她Nancy上身講對白。Carina認為感情事不能急，要先自愛才能愛人，海兒笑謂感情不能強求，卻指唔急得又唔拖得，問她是否很想拍拖？她說：「我會話自己幾佛系，未去到結婚都會有變數。」21歲的阿妹直言對婚姻沒有太多想法，指現在是事業的黃金衝刺期，覺得自己仍有很多未被發掘的地方，「我無限自己幾時一定要結婚，雖然都會響往，但要遇到適合的人才行，就好像海兒講，未去到結婚都不知，但我又覺得就算是結了婚都不知。」海兒表示香港的離婚率有4成多，但不會令她對婚姻失去信心，「這些可能性就好像抽盲盒一樣，無得睇數據，只可以隨緣，未去到人生最後一刻，都不知自己人生係點。」Carina笑言最重要是愛自己，除了自己，無人會為你的人生負責任，一定要把快樂掌握在自己手上。

阿妹睇重雙方價值觀



談到擇偶條件，海兒表示最重要是善良，「除了對我好，也要對身邊的人好，不會因為身份或其他因素而影響點對其他人，我也希望他是有智慧的人，因為我是一個慕強的人，好需要在他身上學到嘢，最後的一點是要有共同的興趣，能夠磨合是好，但不用磨合更好，如果大家都一樣喜歡打機睇戲當然好，有研究話一段關係能長久維持，最重要的一點是雙方都要識得去溝通和妥協，咁樣相處就會好舒服。」阿妹認為最重要是雙方價值觀相近，「以前識過一啲人，會先望到別人的缺點，而我的性格是先欣賞件事，找到當中美的地方，但如果對方是先批評，或不懂得去諒解，他和我的觀念有不同，會比較難相處，第二是尊重我，在我需要你的時候，在我身邊默默支持就很足夠。外表的話都是想靚仔，我鍾意長頭髮的男仔，覺得很不羈，有藝術感，我也喜歡叻的人，如果有個比我更叻的人，我就不用咁叻，好想有個人能lead住我。」

Carina鍾情成熟男士



Carina表示現在和小時候的擇偶條件很不同，現在想找一個穩定和有責任感的人，「我喜歡心智成熟男士，我做幕前的工作和收入都不太穩定，這些也會影響心情，如果有個情緒好穩定的另一半，對我來講很重要，我也是一個好識比情緒價值的人，所以也想另一半也是這樣，如果是講比較膚淺的條件，靚仔都好重要，如G-Dragon和南柱赫，哈哈！」戴祖儀表示聽完Carina和阿妹的條件，覺得好似見到以前的自己，「以前的我都是咁，又要靚仔又要點點點，可能是因為看好多劇和電影，令我有很多幻想，想追求爆炸性的愛情，但現在追求的是舒服，不需要說話就感受到對方在身邊的愛情，不過講到尾都是得一個要求，就是當我公主咁錫，無論發生咩事都好，都會當我是小公主咁錫。」

戴祖儀化妝：Melody Chiu、髮型： Larry Ho@Larz Morningstar

海兒化妝：海兒、髮型： Zap Tsang、造型：Eddy Chu Ho Lam、服裝：Isabel Marant

黃敏蕎（阿妹@Lolly Talk）髮型：@victoriabcde_hai

李晞彤（Carina@VIVA）化妝：DEEP CHOI、髮型：Jeremy Wong @myos_hair

