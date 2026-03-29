五月天啟德巡唱尾場慶祝27周年成團日 呼籲樂迷要唱到最後 阿信騷前與逾千「浪漫瘋子」隔空打卡

台灣樂團五月天四場《#5525+1 回到那一天》25周年巡迴演唱會香港站晚上（29日）於啟德主場館尾場演出，今日對五月天和五迷來說特別有意義，皆因五月天正是於1997年3月29日正式成團，之後在99年出道，距今已是27年，早前大會宣布加開29日一場，慶祝五月天成團紀念日。

冠佑被全場狂喊「靚仔」

五月天尾場演唱會全場爆滿，五子開場以《OAOA》、《孫悟空》、《盛夏光年》等炒熱氣氛，其後五子逐一和五迷打招呼，瑪莎表示來到最後一場，大家都要一齊用力唱到最後，怪獸笑言大家除了爆發力要夠，持久力也要夠，要由頭唱到尾，冠佑發言時，阿信和五迷都不斷大叫「靚仔」，他表示要錄起來，每晚睡前都要看一遍，又說他們都經常說生日會令五月天很尷尬，偏偏今日是五月天27歲生日，笑言要看大家的力量會令五月天有多尷尬，阿信即感謝五迷的熱情。

阿信開騷前現身尖沙咀

適逢五月天阿信和插畫家不二良創辦的潮流品牌，近日於尖沙咀星光大道舉行展覽，其中一個9米高的巨型胡蘿蔔裝置更是五迷的打卡熱點，阿信今午在開騷前亦特意到了尖沙咀，從高空見證盛況，在社交網分享過千名五迷圍著裝置打卡的照片，發文表示「浪漫瘋子就是應該和浪漫瘋子聚在一起」，與五迷隔空相聚。