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李小龍遺孀蓮達西雅圖罕現身  81歲氣質優雅一舉動現健康隱憂  喪夫喪子曾兩度再婚

影視圈
更新時間：09:00 2026-03-30 HKT
發佈時間：09:00 2026-03-30 HKT

武術巨星李小龍的遺孀蓮達（Linda Emery），近日在美國西雅圖罕見露面，與一群李小龍的粉絲溫馨相聚。已經81歲的她，最新狀態在小紅書的影片中曝光，其優雅的氣質和極佳的健康狀況，引起網友熱烈討論。

李小龍遺孀蓮達體態優雅具氣質

在曝光的影片中，蓮達身穿亮黃色上衣，滿頭銀髮但髮量依然驚人，完全不像年過八旬的長者。她與粉絲們圍坐在一張大圓桌旁喝茶，全程精神飽滿，談笑風生。雖然已是耄耋之年，蓮達依然維持著健康優美的體態，五官和皮膚亦未見過多老態，舉手投足間盡是從容優雅的氣質。

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李小龍遺孀蓮達聽力下降？

席間，蓮達與李小龍的粉絲們言談甚歡，臉上始終掛著溫暖的笑容。不過，或許因為年紀漸長，她的聽力似乎有些許下滑，在粉絲熱情地與她交談時，需要稍微湊近才能聽清對方的話語。

李小龍遺孀蓮達先喪夫後喪子

蓮達的人生充滿傳奇與悲劇色彩。1973年，丈夫李小龍突然離世，年僅28歲的她必須獨力撫養8歲的兒子李國豪和4歲的女兒李香凝。然而，命運的殘酷考驗並未就此結束。20年後的1993年，兒子李國豪在拍攝電影《烏鴉》時意外中槍身亡。「中年喪夫，晚年喪子」，蓮達承受了人生中最沉重的兩次打擊。

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李小龍遺孀蓮達兩度再婚

在李小龍去世後，蓮達曾兩度再婚，但她人生的重心，始終圍繞著「李小龍」這個名字。多年來，她與女兒李香凝一同經營「李小龍基金會」，致力於傳承丈夫的武術精神與哲學思想，將守護李小龍的傳奇與名譽，當成自己一生的功課。

李小龍遺孀蓮達一生守護傳奇

蓮達現定居在西雅圖，這座城市對她意義非凡，不僅是李小龍創辦第一間武館的地方，也是兩人相識相戀的起點。儘管經歷了無數苦難，蓮達依然活出了堅韌與體面的模樣，被廣大網友譽為「用一生守護了一個傳奇」的最佳典範。

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