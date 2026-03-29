王菀之澳門演唱會驚喜連連 張敬軒突襲上台送熊抱 主動邀相隔10年合體再開騷

《王菀之演唱會 合體 澳門站》昨晚在澳門倫敦人舉行，全場爆滿，王菀之（Ivana）與5000觀眾一起度過療癒又充滿驚喜的難忘夜晚，她一口氣唱了20多首經典作品，之後又展現幽默本色與觀眾聊天，用歌聲與笑聲填滿全場。在點唱環節中，王菀之突然自嘲：「其實我點解講錯嘢，因為我個人好慌……你估我一個人企係到講嘢好容易？不如唔好我自己一個講啦，請佢上嚟同我講啦！」此刻全場燈光一轉，神秘嘉賓張敬軒突然登場，隨即令全場觀眾瞬間陷入瘋狂，軒公走到台上，二話不說、突然一把將Ivana整個人抱起來，驚喜之舉不單讓Ivana驚呼，亦引起全場觀眾瞬間「暴動」，歡呼聲幾近炸場！軒公抱着Ivana笑道：「你又重咗！」Ivana幽默回應：「你可能係第一個做到呢個動作嘅男人。」軒公隨即補了一句：「唔怕，我帶咗腰封，哈哈！」 引全場哄堂大笑。

Ivana孖軒公合唱《手望》當預演

放下Ivana後，軒公深情地對她說：「我好開心，啱啱喺台下聽你唱歌，真係起雞皮，好好聽。」Ivana立刻回應：「我哋唔會講假話㗎，難聽我哋會話，下次再見。」軒公接着認真表示：「我成日覺得點解你個舞台好似有個魔力，我好羨慕今晚每一位觀眾，睇菀之show係一個好療癒嘅晚上。佢嘅表演，佢嘅樂隊，台下standby，我都有被你音樂擁抱住嗰個感覺。識你咁多年，都係咁冇變過。你話自己好慌，恭喜你終於知自己係方形啦！」Ivana笑着接話：「我哋上一次紅館合體時，係冇講嘢，今日講嘢啦所以。」軒公故作驚訝：「講咩？拜年？呢個場我好熟，呢度好老嚟㗎，開騷一不離二，二不離三，三不離四，我都好似就番嚟喇！」接着突然話鋒一轉，軒公對着Ivana說：「我想話呢，我幾時可以脫離嘉賓身份，變成同你一齊再開騷呢？」語畢即引爆全場，觀眾的歡呼聲如雷貫耳，軒公感嘆：「我哋對上合體就嚟……10年啦！」Ivana點頭：「10年。我哋仲健在係一個福氣……」軒公搞笑稱：「如果呢個10年唔開，我哋就60歲啦。」Ivana眼睛一亮：「你算唔算依家邀請我呀？」軒公興奮地說：「我哋今晚不如當係一個小小預演吖！」隨後，兩人在全場的見證下，合唱了經典歌曲 《手望》，為這個「預演」留下了最動人的一刻，也讓現場歌迷聽得如癡如醉。

Ivana下站巡唱到雪梨

騷後受訪時，Ivana表示：「我覺得今晚算係 very good show啦！」對於軒公在台上公開邀請她合體開騷，Ivana笑言：「好感激佢嚟，佢都好忙㗎，啱啱身體又唔舒服，剛剛好番冇耐，多謝佢嚟澳門支持我啦。合體再做騷呢……嘻，多謝佢邀請，不過我唔知喎，我諗下先啦！」Ivana同時透露接下來的巡迴計劃：「嚟緊巡迴下一站4月26日澳洲雪梨，澳洲係一個 live house度做，好chill同好近。澳洲限定。之後5月16日就上海站啦。」