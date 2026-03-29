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Stanley碌柚葉灑甘露為粉絲「洗罪孽」 自爆曾因壓力不敢直望觀眾

影視圈
更新時間：16:45 2026-03-29 HKT
發佈時間：16:45 2026-03-29 HKT

MIRROR歌迷聚會《Hi MIRO！Garden Party 2026》昨日下午場由Stanley（邱士縉）接力，他拿着碌柚葉走入觀眾席，搞笑將「甘露」灑向現場粉絲，笑指要為大家洗清罪孽，引現場粉絲紛紛高呼「我有罪」兼尖叫聲不斷。隨後Stanley獻唱一曲《壞與更壞》，以歌聲鼓勵粉絲，呼籲大家遇到困難就調整心態去克服。期間Stanley更走入觀眾席派福利，同粉絲擁抱至於，更應要求化身「菲律賓老公」，上演Facetime菲律賓夫婦對話，引全場爆笑歡呼。

邱士縉獲粉絲力撐：我們一直都在

之後Stanley又演唱《後台》，感謝Team Stanley給予他「最大量的愛」，更送出4份禮物，包括自家品牌Cap帽、這日早上用過的香水、太陽眼鏡及頸鏈，非常有心思。Stanley又向MIRO剖白心底話，他坦言身為MIRROR的一員，試過因壓力而不敢直望觀眾，但每次見到Team Stanley都會感受到力量，即獲得全場粉絲齊聲回應「我們一直都在」。最後全場粉絲一同向Stanley拉花炮，為他送上滿滿祝福。

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