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林夏薇炫耀靚腳返廈門搞音樂見面會 陳豪胡定欣黎耀祥拍片打氣

影視圈
更新時間：19:15 2026-03-29 HKT
發佈時間：19:15 2026-03-29 HKT

林夏薇繼廣州站後，昨晚於家鄉廈門舉行第二場「The Only」音樂見面會，薇薇於廈門出生及長大，廈門對她來說意義重大，不少親友及校友都去捧場，雖然臨陣薇薇病到失聲，但大家熱情支持，令她有股強大力量順利演出。

林夏薇、馬志威合唱《你最珍貴》

穿上一身閃閃粉紅色的薇薇，以一首輕快的《日不落》打頭陣，期間又播放了她在廈門長大之童年照，以及早前返中學母校探訪老師與學弟學妹之片段，令薇薇感觸良多，她更與學弟學妹合唱《明天會更好》，而大會更播出她的堂兄林峯打氣片，令薇薇好感動。今次表演嘉賓是劇集《黑色月光》跟她做一對之大奸角馬志威，跟薇薇合唱一曲《你最珍貴》，馬志威大讚薇薇好夠勇氣，當他收到薇薇電話邀請擔任音樂會嘉賓後，他一口就答應，但收線後就即時感到後悔，因為他從未試過上台唱歌，立即搵老師練習唱歌，以免唱得不好失禮。

薇薇感謝馬志威獻上第一次，指馬志威做的戲全部是反派，希望為他洗白，強調現實中對方是個好好的演員，兩人合作得好開心。

林夏薇唱閔南語歌曲

為了廈門演出，薇薇特別選唱了兩首閔南語歌《海海人生》及《愛拼才會贏》，薇薇更走下台跟觀眾握手互動，炒熱全場氣氛。事後薇薇接受訪問，對於今次音樂會，她說：「回家嘅感覺非常溫暖，之前身體唔舒服，失聲講唔到嘢，好擔心影響到演出水準，但台下家人朋友、學弟學妹咁熱情，畀咗好大嘅正能量我，鼓勵我唱落去。」

提到第一次唱閔南語歌，薇薇自言是特別為廈門站準備，希望家鄉的觀眾鍾意，而這一站跟其他地方演出感覺不同，因為情義不一樣，帶有很多成長美好回憶，所以希望以後可以多點返廈門。

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