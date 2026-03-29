葛培治汪慶欣共跳人生雙人舞 因芭蕾結緣 經歷8年磨合｜名人雜誌

香港芭蕾舞團的金童玉女葛培治（Garry Corpuz）和汪慶欣（QX）因芭蕾結緣，二人用舞姿編織無數動人故事。離開舞台的聚光燈，在愛情長跑約8年後，Garry去年求婚成功，二人齊邁向人生新階段，惟不變的是他們對舞蹈的熱愛有增無減。對於即將來臨的新篇章，汪慶欣坦言除了期待外亦有對未來的擔憂；而Garry早已心甘情願「淪陷」，徹底化身「老婆奴」，一切唯未婚妻命是從。 撰文∣多莉

談到對對方的初印象，汪慶欣坦言一開始對Garry並無「非分之想」，只覺得對方是一個真誠和努力的人，關係的轉折點源於2017年二人的第二次合作《海盜》，「那是我第一次跳主要角色，感到很大壓力和焦慮，Garry會幫我做一些心理開解，讓我有個更好的狀態去排練。我覺得他是細心的人，而且這個行為也讓我感到很sweet和安心。」

而Garry則是對汪慶欣一開始就可謂「印象深刻」，他笑指初到港芭時已聽到很多關於對方的資訊，但卻聽錯發音而鬧出烏龍，後來在一名同樣來自菲律賓的好友糾正下，才得悉對方芳名是「QX」，於是在後續的合作中主動去了解她，並陪伴在側，漸漸地二人便走在一起，開始愛情長跑。

曾為工作鬧矛盾

問到身為情侶，在排練時會否極有默契？二人即耍手擰頭，直指經常會發生爭執和矛盾。汪慶欣笑指情侶這個身份將二人之間的「遮羞布」撕開，「我一開始也會覺得我們是情侶，對Garry也十分了解，按照常理應該會十分有默契，我們共舞時應該是一個舒適且順暢的過程，但事實卻是完全相反！」Garry更高呼在排練感到「被支配」的可怕以及盡顯求生本能，「每次不小心犯錯，我知道她會生氣，都會有種被凍結的感覺，只能下意識地不斷重覆動作。」同為芭蕾舞者，二人都深知對方想為觀眾呈現一場完美演出的心，因此學會更專業和心平氣和地解決問題，並盡量不把工作帶回家，只享受獨屬二人的私人空間。

為愛變吃辣專家

二人朝夕相對，汪慶欣認為Garry在工作上和私生活並無太大分別，都是一個專注和有主見的人。被問到在私下誰拍板做決定時，他「搶答」是聽從未婚妻之命。汪慶欣甜笑道，「他有時會給予一些意見，但決定權在我手上。」Garry則認為汪慶欣的完美主義無論在工作上還是日常生活都貫徹到底，但希望對方能在適當時放鬆。

汪慶欣私下會經常下廚烹飪家鄉美食，即將成為「東北女婿」的Garry十分捧場，飲食口味亦發生翻天覆地的變化，「我之前是完全不能吃任何辣的食品，但我們在一起後，我現在十分期待見到『紅當當』的菜式，更成為了吃辣專家！」汪慶欣直指Garry的不揀飲擇食和一如既往的力撐，令她更有下廚的動力，「他不會挑剔我做的菜，很欣賞我的勞動成果，也讓我很有成就感！」

為兩大舞劇綵排

汪慶欣分享道他們正為4月的《華麗搖滾》作準備，她坦言是一個具挑戰性的表演，因與過往的古典舞大有不同，將呈現更現代和律動的表演給觀眾。與此同時，二人亦為年中的《睡美人》開始綵排，但兩個舞台同時排練亦令他們覺有難度，「一個是現代，一個是古典，兩者很大分別，有時會感到割裂，所以也在努力找到平衡點。」

對於去年Garry求婚成功，二人即將踏入人生的新篇章，汪慶欣坦言感到壓力和擔心，會害怕能否為Garry、雙方父母以及未來孩子帶來一個良好的生活。

中菲各辦一場婚禮

問到二人何時拉埋天窗？汪慶欣透露會在年尾或明年簽紙，至於結婚儀式方面，則尚未有一個明確的想法，因繁忙的工作難抽出較長時間去準備，「芭蕾舞已經佔據了我很多時間，也很難有一段時間可以拋下工作去準備婚禮大小事宜。」她亦不排除或會在雙方的家鄉各舉行一場婚禮，因兩者的文化差異明顯，因此不想強行將兩種元素融為一體。舞台上的雙人舞或有曲終之時，生活中的雙人舞卻剛剛揭開序幕，這對因芭蕾結緣的金童玉女，正以同樣的專注與完美主義，編織屬於他們的人生舞曲。