英皇娛樂25+ 嘉年華接力登場 衛詩雅率先打卡憶求學時期周街玩 曾傲棐借慶典同鄧小巧合作

英皇娛樂「25+ Happy Birthday慶典」邀請多位藝人驚喜出席，走入人群！接力周五晚（27日）的「英皇盛世之夜」DJ派對，英皇娛樂於全港最大型灘畔購物商場淺水灣the pulse設置適合一家大細、老少咸宜的限定慶典據點；3月28日至4月19日展開結合音樂表演、城市探索和互動遊戲的「英皇娛樂25+嘉年華」活動。嘉年華於昨日（28日）邀請到金像影后衛詩雅（Michelle）、鄧小巧及曾傲棐（Arvin）優先體驗打卡。

衛詩雅率先玩攤位遊戲

Michelle率先試玩經典攤位遊戲，她有感自己去了室內遊樂園：「我細個放學有時都會去玩！所以頭先我輕鬆連贏三關，贏到周邊紀念禮品，聽講公司準備咗好多周邊產品，分批推出，有收藏價值，大家密切留意！」英皇娛樂旗下藝人遍布樂壇、影壇，包攬多首音樂及多部影視經典作品，故是次嘉年華也特別展出以「英皇25年經典音樂與電影美學」為主題的互動裝置，除參觀黑膠唱片區外，Michelle特別走到「英皇猛片」區域，在復古電視機前打卡，其四套入選猛片系列包括《前度》、《破·地獄》、《海關戰線》及《不日成婚2》。

鄧小巧、曾傲棐海邊開唱造勢

小巧、Arvin則為嘉年華的海邊限定音樂表演「BUSKING BY THE SEA」表演，吸引大批粉絲到場支持，兩人向着海灘及絕美日落景致各自表演了五首歌，儼如小型演唱會，小巧更演唱新歌《外向型憂鬱人格》，對5月3及4日的演唱會她表示十分期待：「公司實力歌手雲集，加入公司之後一直都想和不同歌手同台演出，相信可以擦出新火花！」Arvin頻頻出動參與公司「25+ Happy Birthday慶典」宣傳活動，星期五晚參加完「英皇盛世之夜」DJ派對，今日又出席擔任表演嘉賓，他提及：「作為公司生力軍嘅一員，好開心有份參與一個咁大型嘅慶祝活動。平時大家各自有各自忙，透過唔同嘅宣傳活動，可以互相見面同合作。」

下月活動預告

至於下月活動則繼續精采絕倫，the pulse會在復活節期間舉行城市定向「EEG 25+ RunHNT」活動，將有四個藝人單位親臨現場與粉絲同場競技，包括VIVA成員姜咏鑫（Ada）及張鈊貽（ValC）、楊天宇（Angus）以及熱愛健身的黎峻（Kenneth）等。而4月中旬開始更有重頭戲，於星光大道舉行「EEG 25+ 限定展」，屆時將成為宣傳重地，結合打卡及表演元素，更多藝人會輪流出現，另有多款精美周邊商品發售，展覽橫跨五一長假期，將成為本地及遊客的必訪景點。