「時代少年團」嚴浩翔與兩男星陷「陪酒KTV」疑雲 陪唱價碼公開？ 劉昊然發聲回應

內地日前瘋傳「雙頂流隱婚生女」的傳聞，「三金影后」周冬雨與28歲緋聞男友劉昊然意外成話題人物，更傳出二人婚訊，沒料到一波未停，一波又起。近日網傳一段疑似劉昊然、郭麒麟、「時代少年團」成員嚴浩翔現身KTV的影片，鬧出風波。

「郭麒麟哥」疑被爆身份

從網上流傳的影片中，疑為嚴浩翔的黑衣男子坐在露腿女子身旁，拎起支咪對另一男子嗌「郭麒麟哥」，畫面中又見到另一人被指神似劉昊然。爆料者提到該場所為「商K」的商務KTV，有提供女服務員陪酒，有自稱工作人員的網民爆料，KTV陪唱價碼為1,200人民幣，2,500元人民幣可帶出場，消息一出引發熱議。

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由於劉昊然為中國煤礦文工團編制話劇演員，其公職人員身份若出入「商K」，恐將違反相關行為規範，因此引發外界高度關注。面對輿論壓力，劉昊然、嚴浩翔所屬公司均發聲明，而郭麒麟在回應否認去「商K」，解釋聚會地點是在朋友家的私人別墅。

劉昊然從未入網傳場所

劉昊然委託律師發聲明表示將追究造謠者的法律責任，並已對部分社群網路用戶採取法律行動。劉昊然的工作室也強硬表示：「網絡並非法外之地！針對近日部分網絡用戶對劉昊然先生進行誹謗、侮辱的行為，除本簡訊已提及的案件外，我們將持續委託律師取證，並堅決通過法律途徑追責到底！」劉昊然的後援會同樣指出：「與朋友的家中聚會不必惡意曲解、造謠，劉昊然先生從未進入網傳場所。」

嚴浩翔公司稱時間不符

至於嚴浩翔所屬公司時代峰峻發表聲明，指稱藝人行程時間與影片不符，內容為虛假訊息，並已開始蒐證，將採取法律行動。而郭麒麟解釋聚會地點是在朋友家的私人別墅，並非商務KTV，呼籲外界停止不實傳言。但有網民質疑現場的裝潢：「朋友家裝潢是KTV風格嗎？」引起反應兩極討論。