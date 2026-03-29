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XODIAC見面會賣口乖讚香港女仔「好靚」 派福利同粉絲玩貼身遊戲

影視圈
更新時間：12:16 2026-03-29 HKT
發佈時間：12:16 2026-03-29 HKT

韓國男團XODIAC昨晚（28日）現身在香港海洋公園舉行粉絲見面會，隊長Lex、Sing、Leo、Hyunsik、Davin、Wain、Beomsoo、Zayyan、Gyumin 9位成員現身時，台下粉絲即高聲歡呼，當大會再播出他們的跳唱歌曲《HEY DAY》音樂，粉絲情緒變得更加高漲。9子跳唱演出後逐一向粉絲打招呼，然後又各自用廣東話講潮語，當中包括：「mm7」、「即係咁講」、「點捕捉」、「見到我沉唔沉」、「影到我請delete」、「唔明就問」、「垃圾」等，當中有成員用廣東話講：「我唔kam」時，司儀Kawai問成員之中誰人最kam？他笑着表示是Sing。

Sing約Leo食雞煲

現場司儀問到他們今次來香港的感受？香港成員Sing直言：「今次同Leo特登留多幾日去玩，感到非常開心同幸福。而Leo笑言今次返香港就獻出了「第一次」給對方：「其實我哋平時喺香港都唔見面，今次第一次跟佢去咗食雞煲。」當司儀Kawaii指雞煲好辣，問他會否擔心影響喉嚨？他即說：「I am professional！」而其他成員則表示喜歡吃香港地道的雞蛋仔和燒賣，亦透露趁機去了尖沙咀海旁看夜景，他們更「賣口乖」大讚香港女孩子美麗。其後他們再一口氣唱了三首歌曲《Sun Hits You》、《OURDAYS》、《TIME 2 SHINE》，9子落力地勁歌熱舞完一輪跳到大汗淋漓，即飲水解渴補充水份，唞唞氣！

XODIAC貼心畀粉絲贏Game

然後到遊戲環節，第一個遊戲就是玩「爭凳仔」，玩法是XODIAC 9個人爭8張凳，每次都有一位被淘汰，玩到最後由Sing勝出，被淘汰的八位成員就要接受Sing的大懲罰。他們熱身完就開始正式與粉絲互動，現場先後有一男一女粉絲被抽中上台跟9子玩「擲骰仔」遊戲，他們派出成員跟幸運粉絲擲骰仔鬥大點數，要擲出3次的點數加起，結果兩局都是由粉絲勝出，然後由勝出的粉絲轉幸運輪贏取合照等「福利」，台上玩得刺激，台下亦看得十分開心。

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