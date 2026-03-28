XODIAC來港開騷大講廣東潮語 香港成員 Sing、Leo 邀親友捧場：返屋企表演特別緊張
更新時間：23:45 2026-03-28 HKT
發佈時間：23:45 2026-03-28 HKT
發佈時間：23:45 2026-03-28 HKT
韓國男團XODIAC 9位成員昨晚（28日）來香港的海洋公園舉行粉絲見面會，問到心情如何？香港成員Sing說：「去其他地方心情輕鬆啲，但返到自己屋企心情比較緊張，好新鮮。」另一香港成員Leo則表示來到海洋公園比較特別，因為小時候來過，好有回憶感。
Sing跟Leo食雞煲
兩人均表示今次見面會特別請來親友來捧場。他們亦透露活動上每人都會有一個廣東話環節，大講潮語。被問到來港去了什麼地方？Sing開心地表示今次返港約了朋友去踢足球，又跟Leo去了吃雞煲。而成員Gyumin則表示自己喜歡吃蛋撻。
XODIAC談AI拍攝新奇體驗
提到他們早前用AI拍攝MV，成員Wain笑言見到AI的自己感覺好新奇，表示樣子似自己，但是跑動的動作就好AI。談到工作計劃，隊長Lex表示正在籌備新工作，但嚴禁劇透，不可以明確向大家透露，指大家用心地準備一些事情，跟粉絲們一起團結一心地進行，希望大家期待一下。
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