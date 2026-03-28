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戴祖儀認未夠班做「一姐」享受企邊位 孖羅啟豪組隊改名「戴羅」 拍旅遊節目晒身材 : 肚腩仔都大咗

影視圈
更新時間：23:15 2026-03-28 HKT
發佈時間：23:15 2026-03-28 HKT

羅啟豪（Ramon)、戴祖儀（Joey)今日（28日）現身香港電台為節目《港樂。講樂》進行錄影，節目上兩人各自獻唱兩首歌曲，又與粉絲玩遊戲互動。兩人接受訪問時，表示粉絲即場用兩人英文名的第一個字「RJ」改組合名稱，Joey說：「既然英文名都可以拼埋一齊，其實中文名都可以，我姓戴，佢姓羅，（大籮？）嗱，唔係我講㗎！」她亦笑言只是聽組合名，已很想聽他們的歌，並計劃出兩首歌，分別是深情和勵志的歌曲，

Joey擬親自寫歌促成合唱

至今仍未有機會同台合唱的Joey和羅啟豪，坦言希望今次可以速成二人的第一次。記者提議作為師姐的Joey親自寫歌，她笑說：「絕對可以，雖然我最近的形象比較活潑，但其實都有才華嘅。」身旁的羅啟豪笑言活潑和才華也可以融合一起。而羅啟豪則表示：「我以前大學時期有寫過，因為完美主義關係，寫咗一段覺得唔好，自已打沉自己，所以就放低咗冇再寫，不過會嘗試重拾番寫歌。」

Joey自認未有大將之風

提到Joey最近在TVB的旅遊節目《我們的澳洲駕期》打扮性感被指「賣大包」晒身材，她說：「其實有啲嘢大咗，相對第二啲地方都有大咗，肚腩仔都大咗。」坦言在澳洲吃得很開心，並笑言「大家除咗見到我哋一集比一集皮膚黑之外，身形都會越來越肥，好彩依家瘦返。」羅啟豪亦坦言恨拍旅遊節目。另外早前與「中年好聲音」一起拍攝賀年歌，對於被指靠邊站，Joey表示是自己要求，笑言企C位不是人人可以承受，「我享受企邊，最緊要係靚。」羅啟豪賣口乖讚對方真人靚女，並指自己企甚麼位置都無所謂。問到現時公司誰是一哥和一姐？她說：「以我威力未必做到一姐，我平時太多甩漏，做一姐要有氣勢，有大將之風，但係我冇！」羅啟豪就表示最緊要做好自己。

羅啟豪不清楚售票情況

羅啟豪將於今年6月與譚輝智一起踏入紅館舉行演唱會，他表示最近為了演唱會努力做運動、健身及減食，清減了少許，但希望能再瘦一點。問到售票情況？他說：「主辦方唔畀我哋知，因為排舞練歌好密集，唔想俾壓力我哋，專心排練，無時間諗。」他表示今次沒有嘉賓環節。他透露早前為宣傳新歌《月球上的藍玫瑰》，舉行了一個畫畫比賽，更親自擔任評判，並將於4月3日在一間cafe舉行展覽，希望大家支持。
 

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