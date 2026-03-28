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Ian陳卓賢預告7月個唱有新歌單 望有空檔再上商台做訪問 回應花姐「誤讚」姜濤黑粉帖文：咁大個人唔使教

影視圈
更新時間：22:15 2026-03-28 HKT
發佈時間：22:15 2026-03-28 HKT

Ian（陳卓賢）與洪嘉豪今晚（28日）以活動大使身份，出席尖沙咀《世界自然基金會地球一小時2026》活動。

Ian未能回答是否啟德開騷

將於 7 月舉行個人演唱會的 Ian，被問到場地是否定於啟德？他表示目前未能回答，因場地方面尚未公布，但已準備好全新歌單。至於會否打破場次紀錄？他坦言沒想太多，一切等公司決定，但他個人表示期待。針對去年 MakerVille 與商台傳出關係緊張，Ian 表示上月已到商台宣傳，而剛推出新歌《花邊細胞》的他指雖然仍未到電台宣傳，但正嘗試配合時間：「對我沒什麼影響，若電台節目有空檔，而我有幸能上去宣傳就最好。」

Ian為見面會準備獨一無二禮物

明天將輪到 Ian 舉行 MIRROR 粉絲見面會，提到今年設有特別規則，他表示有所聽聞。以個人角度而言，他只想每位到場的粉絲感到滿足，並已準備了幾份獨一無二的禮物，屆時將以抽獎方式送出。此外，經理人黃慧君（花姐）日前因在姜濤黑粉的發文按讚，引來「姜糖」（粉絲暱稱）截圖抨擊。花姐事後在限時動態道歉，自嘲「老人家，懵下懵下撳咗」。被問到會否教花姐小心玩社交平台？Ian 說：「下次小心點，咁大個人唔使教！」

Ian飲食已改為多菜少肉

第二年擔任大使的他亦分享環保進展，指飲食已改為多菜少肉，在家也少開燈，因為喜歡在昏暗氛圍下創作。他呼籲大家不應只限於這小時熄燈，希望大家日常都能減少水電浪費。

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